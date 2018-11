Sample 4 : Le Sample comme vocabulaire

Sonothèque : La Marseillaise

La Marseillaise. De circonstance en ce mois de Novembre de commémoration, où on a du l’entendre un peu partout dans le pays, à toutes les sauces.

The Beatles

All you need is love

EMI 6994512

Crass

Bloody Revolutions

RossBolleter

Going to war without the french is like going to war without an accordion

Emanem 4128

Franz Liszt

Concert Paraphrase sur la marseillaise S 237 pour piano

Cyprien Katsaris (piano)

Piano 21 P21 024-A

Claude Balbastre

Variations sur la Marseillaise et le ça ira

Michel Chapuis (orgue)

Adda 581113

Giovan Battista Viotti

Tema e Variazioni for Violin and Orchestra

Decca

FOULES IV : Rugby (FRANCE ECOSSE)

Match de Rugby

Radio France BS 8

Albert Ayler

Spirits Rejoice

Revenant RVN 213/4

Harald Saeverud

Peer Gynt op 28 : Suite N°1

Simax Classics PSC 1260

Mister R

La Marseillaise

Just One Record NDCD 045

Einojuhani Rautavaara

True and false Unicorn : Horn and hounds : Queen Victoria - pour choeur de chambre 3 récitants et orchestre

Orchestre Philharmonique d'Helsinki

Choeur Philharmonique Finlandais

Timo Nuoranne (direction)

Ondine ODE 1186-2Q

B.O.F. Casablanca

Medley : Die wacht am rhein / La Marseillaise

RCA GD 80422

Erwin Schulhoff

Symphonia Germanica, pour voix et percussions

Channel Classics CCS 9997

Karlheinz Stockhausen

Hymnen : Région 1

Arts et Cultures 1

Entretien : Jealousy Party

Punca Nova

Ieri Domani

Mercato Centrale

Picchia Dentro

Marchia Sodo

Again

Amaranta’s Dance

Portrait sonore

AntoineBerland, Jealousy Party