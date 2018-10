Sample (1) : Le sample, une matière à composer

Sonothèque : la pluie

La pluie. Enfin, avec la pluie, qu’est ce qu’on entend ? La pluie elle-même ou la surface sur laquelle tombe la pluie ?

Pluie / Pleuvoir / Pluie dans une flaque

Bainbridge Records BCD 2004

Denis Frajerman

Fasmes : Phase I

Noise Museum Records NM 072031

John Cage

Four 3 pour piano bâtons de pluie et traitement électronique

New World Records 80712-2/4

François Bayle

La Main vide : bâton de pluie : 1ère partie

INA INA G 6033/6047/12

Ton Bruynel

Rain

Francis Bayer

Propositions VIII

Erato 2292-45526-2

The Doors

Riders on the storm

Elektra 969344-2

Blood Stereo (Dylan Nyoukis and Karen Constance) et Ludo Mich

It’s Raining Ammonia

Yannick Dauby

Raincoat

Hui-Kan HORSE

Samuel Sighicelli

Edifices

La Buissonne YAN004

Alejandra Salinas and Aeron Bergman (Norway / US / Spain)

Los Tres Reyes del Oriente

Entretien : Stéphane Borrel

Prospectus in musica, extrait, pour trio à cordes, piano, percussion, sons fixés et images

Camille Dautremer, violon, Marie-Laure Brieugne, alto, Sarah Ledoux, violoncelle, Emmanuelle Bouillot, piano, Christophe Torion, percussions

Les Anciens (Anthologie du rire)

extrait

Différents samples tirés du quotidien

Les Orientales (Anthologie du rire)

Les Vifs (Anthologie du rire)

Toute la mer, extrait, pour contrebasse et sons fixés

Violaine Launay, contrebasse

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°75, « El Negro » Purmamarca, Argentine, Février 2018

(Femme / Argentine / Tucuman / en espagnol / el color de la muerte / es mi favorita)