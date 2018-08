Rentrée : Umlaut Big Band à la recherche d'un son

Sonothèque :

Le réveil doit être agressif car oui, un réveil matin doux comme un agneau, ça ne sert à rien. On doit le détester notre réveil !

Reveil Matin : Sonnerie analogique / Sonner

Hollywood Edge PE 25

Joseph Beuys et Nam June Paik

In Memoriam George Maciunas (1982)

Edition Block GR-EB 113/114

The Beatles

A day in the life

Capitol

Dominique Blanc Franquart

Laissez ce réveil

Riviera 521 209

Chantal Goya

Pin-pin, le réveil matin

Podis 539658-2

François Couperin

Le réveil matin (Pièces de clavecin, 4e ordre)

MOP

Réveil

Chief Inspector CHIN200408

Helmut Lachenmann

Air

Col Legno WWE 8CD 20041/4

Pink Floyd

Time

EMI 50999 511226 2 1

Marcelle Le Bihan

Automatic-réveil (Cha Cha Cha)

RCA 76 255

Entretien : Pierre-Antoine Badaroux

Umlaut Big Band

Feeling the Way I Do

Umlaut Big Band

Kashmiri Song

Umlaut Big Band

Have it ready ?

Umlaut Big Band

Unsicht

Umlaut Big Band

Aphorismes & Ferments

Actualité

Le Umlaut Big Band sera en concert dès début septembre :

02 septembre 2018 dans le cadre du festival Jazz à la Villette à la Philharmonie de Paris

2 octobre 2018 à l'Espace Jean Legendre au Théâtre de Compiègne

9 octobre 2018 dans le cadre de Hot Vienne à Limoges

11 octobre 2018 à La Rampe à Grenoble

15 novembre 2018 au Théâtre 71 à la Scène Nationale de Malak

à lire article Jazz Bonus : enregistrement public et financement participatif du prochain disque du Umlaut Big Band

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°71 « Azul » Buenos Aires, Argentine, Février 2018

(Homme / Argentine / Psychiatre / Mes chers parents je pars)