Presque Rien 4 : Leçons de silence

Sonothèque : Generalpause

Un terme musical allemand utilisé pour qualifier ces silences de tout un orchestre imposés par la partition, souvent d’une durée non spécifiée.

Hector Berlioz

Carnaval Romain Orchestre National de Lyon

Leonard Slatkin (direction)

Naxos 8.573297

Jean Sébastien Bach

Passion selon Saint Matthieu : choeur : Sind Blitze sind Donner

Collegium Vocale de Gand (orchestre et choeur)

Philippe Herreweghe (direction)

Harmonia Mundi HML 5901676/78

F. Andrieu (texte Eustache Deschamps)

Armes, amours, Déploration sur la mort de Machaut

Ensemble Musica Nova

Joseph Rassam (orgue)

Aeon AECD 0993

Antony and the Johnsons

I fell in love with a dead boy

Varese Sarabande 302 066 513 2

Richard Wagner

Tristan und Isolde : Prélude

Orchestre Philharmonique de Vienne

Herbert Von Karajan (direction)

DGG 477 9221

Ludwig van Beethoven

Coriolan, ouverture op.62

Philharmonie de Chambre Allemande de Brême

Daniel Harding (direction)

Virgin 5453642

Helmut Lachenmann

Salut für Caudwell

Costanzo Festa

Quis dabit oculis nostris fontem lachrimarum

Zig Zag Territoires ZZT110501

Clown Core

Toilet

Snoop Dogg

Smoke weed everyday

John Cage

Sculptures musicales : Sculpture 5 et 6

Intersax (ensemble)

Mode MODE 222/23

Entretien : Lucie Prod’homme

Pour en savoir plus sur Lucie Prod’homme et ses différents projets cliquez ici

Lucie Prod’homme

Leçon du silence

Disque : Leçon du silence

Motus, août 2018

Lucie Prod’homme

Comme un malentendu

Disque : Leçon du silence

Motus, août 2018

Lucie Prod’homme

Etire-toi de là !

Disque : Leçon du silence

Motus, août 2018

Lucie Prod’homme

Tu es démasqué

Disque : Leçon du silence

Motus, août 2018

Actualités

Mardi 12 février sortie du livre “ Compositrices, l’Egalité en Actes ”, article de Michèle Tosi sur le travail de Lucie Prod’homme aux éditions du CDMC

”, article de Michèle Tosi sur le travail de Lucie Prod’homme aux éditions du CDMC Vendredi 22 février au CRR de Perpignan-Méditerranée concert : “Nessym, le souffle de la méditerranée” par Gérard Garcin, flûte avec une création de Lucie Prod’homme “Plus rien sur le sable”

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore de la cabine « 13 décembre 2017 à 13h12 »

(Homme / Maison de l'Université de Mont Saint Aignan / deux personnes dans la cabine ? )