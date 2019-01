Presque Rien 3 : A fleur de son

Sonothèque : Le Sac en plastique

Un objet que nous manipulons, malheureusement pour la planète, un peu tous les jours.

Poubelle avec sac plastique : compresser / fermer le sac

Dife FXB7

Rei Sasaki

scherzo no.1 poly-phony

Zimoun

30’000 plastic bags, 16 ventilators

Helmut Oehring

Mich Stille

Neos Music 11208

Drake

Plastic Bag

Cash Money Records

Frequency

From the other side

Thrill Jockey

André Minvielle

S.Sigle

Chant du Monde 274 1281

Secret Mommy

Trust me cub

Ache Records ACHE030

Contact Mic Amplified Plastic Bag

Zeena Parkins + Bobby Previte Duo

Norbert Lucarain, Christophe Lavergne, Nicolas Mahieux

Noctambule 2

Cristal Records CRDC0613

Actress and London Contemporary Orchestra

Voodoo Posse, Chronic Illusion

Ninja Tune ZENCD251

Karl Naegelen

Comme un seul homme – pour 1 percussionniste

Interprété par Alexandre Esperet au festival Tromp à Eindhoven

Entretien : Toma Gouband

Evan Parker, saxophone / Mark Nauseef, batterie / Toma Gouband, percussions

Evan Parker, saxophone / Mark Nauseef, batterie / Toma Gouband, percussions

As the wind

Album : As the wind

Psi record - 2012

Benoit Delbecq, piano / Nelson Veras, guitare / Toma Gouband, percussion

Lumière fossile

Album : 1>0

Astropi record - 2010/2016

Toma Gouband

Encore

Album : Un peu plus loin

Astropi record

Actualité

Le nouvel album "Un peu plus loin" de Toma Gouband sortira sur le label Astropi Record

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°64 : « J'préfère m'abstenir » Epinay-sur-Duclair, mai 2016

(Femme / France / Je sais pas / pas évident / j'trouve que je n'ai pas une belle voix / Sous les sunlights des tropiques / je sais pas faire un son grave)