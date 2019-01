Presque Rien 2 : Fragile et intense

Sonothèque : L’expiration

Le fait d’expulser de l’air bruyamment !

Dormir : expirer

Digiffects FX 14

Michèle Bokanowski

Trois chambres d’inquiétude part 2

Trace 028

Charles Mingus

Folk Forms n°1

Candid Production CCD 79005

Blak Twang

Shhhoosh (feat. Roots Manuva)

Artikal ATKCD 1089

Eric La Casa

L’Expir du jour

Digital dncd 003

Ondrej Adamek

Conséquences particulièrement blanches et noires - pour airmachine et ensemble instrumental

Ensemble Orchestral Contemporain

Roméo Monteiro

Daniel Kawka (direction)

AEON 187583

Yves Robert Trio

Expirine

BMC BMCCD228

Xenakis

Cendrées

Orchestre National de France

Choeur Gulbenkian de Lisbonne

Michel Tabachink (direction)

Erato STU 71 513

ZMEI3

Shhh!!!...tot ce nu se spunea atunci (Shhh!!!...All the forbidden speech)

Six Degrees Records

Nimrod Sahar

Je suis le vent

Michael Hofmeister (Haute-contre)

Naaman Sluchin (Violon)

Hortus

Pierre Henry

Le Voyage : Souffle 1

Philips PHPS 412706-2

Bela Bartok

Le mandarin merveilleux op.19

Orchestre symphonique de Londres

Claudio Abbado (direction)

Entretien : Aurélien Maestracci

Aurélien Maestracci

Five drawings (on small papers) : Mouvement I et V

Ensemble C Barré

Sébastien Boin (direction)

Aurélien Maestracci

[Sketches in Colours] Ensemble Linea

Jean-Philippe Wurtz (direction)

(Live ; Cathédrale de Strasbourg, 23 mai 2015)

Domenico Scarlatti

Sonate K.260 - “orchestration” d’Aurélien Maestracci

Tracce d'inchiostri

Feuillets archaïques Orchestre du Conservatoire de Paris

Guillaume Bourgogne (direction)

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°26 « Slam d'amour en français » Yogyakarta, janvier 2015

(Homme / Indonésie / Etudiant / C'est l'histoire d'une femme que j'aime depuis longtemps )