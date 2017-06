Politique (4) : Vote for Zappa !

Sonothèque : Interjections

Les interjections : ces petits mots comme "Hmm, Ha, Hui, Hu"... Une quantité astronomique de minuscules sons vocaux qui peuvent porter une quantité de significations. Comme le fait de s'appeler par un simple "Hey !"

Madness, One Step Beyond

Virgin [8460402]

Prince Buster's All Stars, One Step Beyond (1965)

Blue Beat [BB 324]

Gérard Grisey, Les Chants de l’amour - Partie n°1 pour 12 voix mixtes et bande magnétique

Schola Heidelberg, Walter Nussbaum (direction)

Kairos [0012752KAI]

Eric Schwartz, Thunk… a ghost story

Trace [024]

Kawamura S., Shakkyo

Chant du Monde [CMX 3741010/12]

Luciano Berio, Gesti pour flûte à bec

Mode [161]

Lionel Hampton, Stardust

Le Chant du Monde [574 1335]

Jeong Soon Im et Park Geun Young, Danga gongdonani (Vanity of life)

Pure Recordings [ADCD306]

Perisic Dragan (Serbie, Dvojnice), Rabadzinsko

VDE-Gallo [VDE CD-993]

Jacques Chailley, Exercices de style pour chœur de femmes et piano : Interjections

Ensemble vocal Ars Musicae, Benedicte Harle (piano), Claude Carrot (direction)

Solstice [SOCD 113]

György Ligeti, Nouvelles Aventures : Sostenuto

Phyllis Bryn-Julson (soprano), Philharmonia Orchestra, Esa Pekka-Salonen (direction)

Sony [SK 62311]

Entretien : Guy Darol

Guy Darol est écrivain. Il a publié en 2016 une biographie de Frank Zappa chez Gallimard.

Frank Zappa, Trouble Every Day (album : FREAK OUT ! - juin 1966)

Frank Zappa and The Mothers of Invention

Rykodisc [RCD 40582/1]

Frank Zappa, Plastic People (album : ABSOLUTELY FREE, juin 1967)

Frank Zappa and The Mothers of Invention

Rykodisc [RCD 40582/2]

Détournement de la chanson "Louie Louie" (Richard Berry) : critique de la soumission d'une certaine jeunesse au régime des apparences.

Frank Zappa, Flower Punk (album : WE'RE ONLY IN IT FOR THE MONEY, mars 1968)

Frank Zappa and The Mothers of Invention

Rykodisc [RCD 40582/3]

Détournement de "Hey Joe" (version Hendrix) et critique des hippies qui passent leur temps à se droguer aux hallucinogènes et faire la fête plutôt que de mener un véritable combat politique.

Frank Zappa, I'm The Slime (album : OVER-NITE SENSATION, septembre 1973)

Discreet [RCD 40025]

Frank Zappa, When The Lie's So Big (album : BROADWAY THE HARD WAY, octobre 1988)

Zappa Records [103432]