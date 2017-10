Liberté (4) : Improviser librement ?

Sonothèque : Ping-Pong

Le son de la balle de ping-pong, avec sa capacité à rebondir indéfiniment...

Jean-Pierre Drouet, Entente Préalable : la fuite

Les Percussions de Strasbourg

Universal [4806523]

George Benjamin, At First Light II (1982)

Ensemble Modern

Nimbus [NI 5732]

Javi P3Z Orquestra, Ping-Pong

Hitop Records [HITOP 016 CD]

Collage :

Antipop Consortium, Ping pong

DVA, Surfi

Enrique Iglesias, Do you know ?

Wilfried, Le ping-pong

DJ Morpheus, Ping Pong

Marcel Amont, Ping Pong

Can, Ping Pong

Mute Records [HITOP 016 CD]

Andy Akiho, Ricochet - Concerto pour violon, orchestre et ping-pong (2015) :

Jean-Baptiste Perez / OMeDOC, Pièce pour match de Ping Pong et orchestre

[Copie privée]

Alain Louvier, Prélude n°1, 3 et 4 pour cordes

Saphir Productions [LVC 001013/2]

Entretien : Célement Canonne

Clément Canonne est musicologue, Chargé de Recherche CNRS (section 35) au sein de l'équipe Analyse des Pratiques Musicales depuis le 1er Octobre 2015.

Écoutes :

AMM, Laminal

"The Great Hall - Part 1"

Matchless recordings [MRCD31]

Company Weeks, Company 91 vol. 3 - "JZ/YR - Part 1"

Michel Doneda et Joris Rühl, Linge

Umlaut Records

Dans les arbres, La Somnolence

ECM - http://danslesarbres.net/

Portrait Sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°57, « ça pète le rouge », Sainte-Marguerite sur Duclair, mai 2016

(Femme / France / Macarena/ choral / Mirza )

[Copie privée]