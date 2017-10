Liberté (3) : "Kein licht", l'ouverture de l'opéra

Sonothèque : Vibrato

Le vibrato, s’il est intempestif voire incontrôlable chez certains chanteurs d’opéra et de variété, est avant tout un ornement, une fioriture, permettant de souligner un affect, comme l’imaginaient les musiciens du début du XVIIe siècle.

Matthieu Donarier et Santiago Quintans, Lucid Red (2017)

Clean Feed (2017)

Pangapungan Pamapag Badud Rengkong (Indonésie)

Pupung Supena (vièle), Tahya (cithare)

Ocora [C560263]

Thien Dao Nguyen, Khoi Song (pour cithare solo) 2005

Jeff Beck, Where were you (1989)

Epic [4634722]

Burkhard Stangl, Unfinished n°2 (Sailing) - pour guitare électrique et field recordings sur bande

Touch [TO 92]

Eva Miller, Misty Blue (1967)

Capitol [ST2734]

Jules Massenet, Rire de Manon

Natalia de Andrade (voix)

Companhia Nacional De Música ‎[CNM375CD]

Jean-Sebastien Bach, Suite française n°1 BWV 812

Thurston Dart (clavicorde)

LP Decca ‎[6.42752]

Enno Poppe, Arbeit II (2007) pour orgue hammond virtuel et électronique

Kairos [0013252KAI]

Pierre Schaeffer, Etude aux allures (1958)

INA [276 522]

Entretien : Philippe Manoury (compositeur)

Kein Licht

Opéra conçu par le compositeur Philippe Manoury et le metteur en scène Nicolas Stemann sur un texte d’Elfriede Jelinek.

Du 18 au 22 octobre à l’Opéra Comique à Paris.

Création mondiale le 25 août 2017 dans le cadre de la Ruhrtriennale, Allemagne

Commande de l’Opéra Comique

Enregistrement réalisé au Festival Musica de Strasbourg le Vendredi 22 septembre 2017, à écouter dans son intégralité sur francemusique.fr

Sarah Maria Sun (soprano), Olivia Vermeulen (mezzo-soprano), Christina Daletska (contralto), Lionel Peintre (baryton),

Niels Bormann (comédien), Caroline Peters (comédienne),

Quatuor vocal du Chœur du Théâtre National Croate de Zagreb, United Instruments of Lucilin, Julien Leroy (direction)

Portrait Sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°54, « Un blocage» Duclair Sainte-Marguerite, mai 2016.

(Homme / France / podorythmie / c'est terrible / je chanterais pas aujourd'hui / petit navire / aucun)

[Copie privée]