Intime (3) : Le compositeur et son terrier

Sonothèque : Polystyrène

Le polystyrène : une matière de plus en plus goûtée par les artistes sonores de par ses possibilités de timbre très variées. On peut faire crisser du polystyrène ; il peut aussi aussi devenir un producteur de souffle...

Hans Tammen, Styrofoam 4

Berslton [199 02 23]

Helmut Lachenmann, Das Mädchen mit den Schwefelhölzern - Teil 2 : An Der Hauswand, Hauswand 2 (“Da Erlosch”)

Orchestre de la radio de Baden-Baden, Sylvain Cambreling (direction)

ECM [476 1283]

Thierry De Mey et Peter Vermeersch, Frisking (1990)

Sub Rosa [SUB CD 008]

Marco Momi, Due Nudi n°2 pour alto (2013)

Stradivarius ‎[STR 37021]

PascAli (Sean Ali et Pascal Niggenkemper), Chicken talk

Creative Sources Recordings [CS 213 CD]

Giuseppe Lelasi, Polystyrene Box

12k ‎[12K2018]

Jean-Pierre Drouet, Polystyrène

Transes Européennes [TE 008]

Ricardo Arias, Musica Superficial

Berslton [102 12 02]

Pascal Battus et Vicente Sandoval Danfe, Quatre

Potlatch [P116]

Einsturzende Neubauten, Ozean und brandung

Mute Records [CDSTUMM 221]

Jon Rose, Fringe Benefits, Polystyrene 2 String Violin Built In 1983

Entropy Stereo Recordings

Entretien : Jean-Pascal Chaigne

Écoutes :

Jean-Pascal Chaigne, Dire II (d’après Danielle Collobert) - 2014

Ensemble Aleph

[Copie privée]

Jean-Pascal Chaigne, De miroir, d’absence (d’après Robert Giroux)

Louise Bouedo (viole de gambe)

[Copie privée]

Jean-Pascal Chaigne, L’épaisseur d’un cri pour traverso (2012)

Marie Corselis (traverso)

[Copie privée]

Jean-Pascal Chaigne, Der Bau (d’après Franz Kafka), monodrame pour récitant, sextuor vocal et orchestre (2016)

Jean-Aloïs Belbachir (récitant), ensemble Musicatreize, Orchestre Philharmonique de Radio France, Marzena Diakun (direction)

[Enregistré en avril 2016 à la Maison de la radio / Enregistrement Radio France]

Jean-Pascal Chaigne, L’énigme et son sommeil, d’après Claude Royet-Journoud (2012)

Anne-Emmanuelle Davy (soprano)

[Copie privée]