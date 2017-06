Politique (2) : Manipuler les sons

Sonothèque : fouet

L’utilisation du fouet dans une bande son ou une oeuvre musicale est bien souvent assimilé à l’univers du cavalier, du cocher, du cow-boy. Pensez à "Rawhide" : ce générique de série télé qui a lancé Clint Eastwood dans les années 60, une chanson reprise ensuite par les Blues Brothers avec ce fameux "Ya !" suivi d’un coup de fouet !

Luis Bunuel, Belle de Jour (extrait)

Frankie Laine, Mule Train

Rarity Music

Tom Waits, Jockey Full of Bourbon (Rain Dogs)

Island [ISLD CID 13]

Helmut Lachenmann, La petite fille aux allumettes - "Die Jagd"

Orchestre symphonique de la radio de Baden-Baden, Sylvain Cambreling (direction)

ECM [476 1283]

Leroy Anderson, Sleigh Ride

Orchestre symphonique du WDR de Cologne, Pinchas Steinberg (direction)

Capriccio [10299]

Adolphe Adam, Le postillon de Lonjumeau (1836) : "Mes amis, écoutez l’histoire"

John Aler (ténor), Ensemble choral Jean Laforge, Orchestre philharmonique de Monte Carlo, Thomas Fulton (direction

EMI Classics [9 28046 2]

Edgar Varèse, Hyperprism

Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, Hans Vonk (direction)

RCO Live [RCO 08005/7]

Collage :

Maurice Ravel, Concerto en sol majeur pour piano et orchestre (1929–31) - Allegramente

Benjamin Britten, The Burning Fiery Furnace (1966) : "O King, Nebuchadnezzar"

English Opera Group, Benjamin Britten (direction)

Decca [SET 356]

Pearl Jam, Satan’s bed

Epic [4778612]

Ernst Reijseger, Crystal Palace: XXVIII.

Ernst Reijseger (violoncelle)

Winter and Winter [910214-2]

Thierry de Mey, Water

Ensemble Ictus, Georges Elie Octors (direction), Thierry De Mey (réalisation sonore)

Sub Rosa [SR193]

Alexander Schubert, Sugar, Maths and Whips (Superimpose V)

Entretien : Juliette Volcler

Juliette Volcler est chercheuse indépendante et coordinatrice éditoriale du projet Synotne.

Publication : Contrôle - Comment s’inventa l’art de la manipulation sonore, éditions La Rue musicale - La Découverte, 2017

Ecoutes

1) Radio : émission The March of Time sur le bombardement de Pearl Harbor :

2) Muzak :Lady Blue, Muzak (1974, Blue Album)

3) Guerre :The Wandering Soul / The Ghost Tape

4) Torture / collage :

Nine Inch Nails, March of the Pigs

Barney the purple dinosaur

Bruce Springsteen, Born in the USA

Britney Spears, Baby One More Time

Metallica, Enter Sandman

5) Mall Music Muzak, album : Mall of 1974