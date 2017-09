Brut (2) : Brut Pop

Sonothèque : Ressort

Alors oui, il fait “boing” le ressort, comme celui de Zebulon dans le Manège Enchanté... Mais sous les doigts des percussionnistes et dans la tête des compositeurs, le ressort est devenu un objet sonore bien plus complexe.

Marco Momi, Ludica 3

Daniel Buess / Kasper T. Toeplitz, My Daily Noise

Mihai Mitrea-Celarianu, Prérêve pour flûte traversière, clavecin, instruments Altagor (métaphone, pantophone, plectrophone), structures Baschet et voix

Hugh Davies, Music for a single spring - Version 2

Eric Leonardson, Springboard

Pierluigi Billone, Mani. De Leonardis (2004) for 4 Automobile Springs and Glass

Commissioned by the Südwestrundfunk

Interprète : Carlotta Carceres

Entretien : Antoine Capet et David Lemoine

David Lemoine est musicien, claviériste et chanteur du groupe Cheveu notamment ; Antoine Capet est éducateur spécialisé. Ils ont fondé l'association Brut Pop qui propose des ateliers de pratiques expérimentales aux publics jusqu’ici éloignés des arts sonores d’aujourd’hui.

Écoutes :

BrutPop, "Bombus", enregistrement d'atelier

https://brutpop.bandcamp.com/track/atelier\-m\-diterrann\-e\-bombus

Wild Classical Music Ensemble, extrait d'interview et concert pour Tracks - Arte.

Vivian Grezzini, extrait de concert :

Choolers Division, extrait de concert :

Rummelsnuff, Mongoloïd