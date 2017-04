Instant (3) : Instants en musique

Sonothèque : Boucle

Ce procédé consiste à mettre en boucle un fragment d’une musique préexistante, d’une parole, d’un son. Et lorsque cette boucle est réalisé à partir d’un échantillon très court, on a véritablement l’impression de faire du sur-place.

Pink Floyd, Several species of small furry animals gathered together in a gave and grooving with a pict

Harvest [SHDW]

Evidemment, l'avènement de la boucle est lié aux expérimentations en studio sur bande magnétique ou disque vinyle. Et l’un des tout premiers sons à avoir été mis en boucle est le son d’un train défilant sur des rails. Pensez à l’Etude aux chemins de fer de Pierre Schaeffer à la toute fin des années 40. Ou encore Sons / Jeux de Bernard Parmeggiani en 1998, fêtant les 50 ans de la musique concrète au travers d’un défilement de boucles de trains, de voix, de bribes de sons, comme pour témoigner de l’ADN de la musique sur bande magnétique : la boucle.

Bernard Parmeggiani, Sons / Jeu

INA [G 6000/11]

Martin Tetreault, Fierté

Ambiances Magnétiques [AM 150 CD]

Hanno Yoshihiro, Shoal

Cirque [CQCD-003]

Steve Reich, Come out (1966)

Nonesuch [979169-2]

Else Marie Pade, Face it

Da Capo [8224233]

DJ Krush, 85 loops

Columbia [4928932]

Henry Jacobs, Sonata for Loudspeakers

Sub Rosa [SR300]

Terry Riley, Mescaline Mix

Elision Fields [EF105]

The Loop Orchestra, Circa 1901

Sub Rosa [SR 250]

Entretien : Christine Esclapez

Christine Esclapez est musicologue, Professeure à l'Univeristé d'Aix-Marseille.

Écoutes :

1) Ludwig van Beethoven, Quatuor n° 7 en fa majeur opus 59 n° 1 - I. Allegro

Quatuor de Tokyo

Harmonia Mundi [HMU 907423]

2) Fatima Miranda, Palimpsiesta

Album : Arte Sonado

El Europeo Música ‎[Lcd19]

3) Nina Simone, Sinnerman

Philips [822846-2]

4) Yves Klein / Louis Saguer, Symphonie Monoton (Silence) (1947-1961)

Label : Isis

http://www.cirm\-manca.org/fiche\-oeuvre.php?oe=52