Politique (1) : Resistenza !

Sonothèque : Mégaphone

Le porte-voix ou mégaphone : cet objet extrêmement bruyant est abonné à tout rassemblement de type politique, défilé, discours improvisé ou autre nuit debout...

John Tavener, The Whale - Melodrama and Pantomime

EMI [5099990863523]

Faith No More, Crack Hitler (1992)

London [828321-2]

Serge Pey, André Minvielle, Nous sommes cernés par les cibles

Labeluz [640007]

Pink Floyd, The Wall - Waiting for the worms

Harvest [CDS 7460368 1]

La friture moderne, Pour en finir avec 69 - Liberation Medley

Mr Morezon [005]

Rage Against the Machine, Bulls on parade (live a capella)

Toshi Ishiyanagi, Tinguely Sound

http://www.ubu.com/sound/tinguely.html

Push the triangle, Cos la machina 1 - Megaphones

Franck Vigroux, Mederic Collignon, Michel Blanc, Stéphane Payen (interprètes)

D'autres Cordes [DAC 051]

Hanns Eisler / Maxim Vallentin, Le problème de l'expulsion / Kuhle wampe (film) / Ventres glaces (film)

Das rote Sprachrohr (interprète)

Allegro [015/1]

Entretien : Charlotte Ginot-Slacik

Charlotte Ginot-Slacik est musicologue. Elle est l'auteur d’une thèse sur es figures de l’Espagne dans les musiques de Luigi Dalapiccola, Bruno Maderna et Luigi Nono, ou comment les combats politiques des espagnols sont devenus des symboles politiques pour l’Italie post-fascite.

Écoutes

Luigi Dallapiccola, Il Prigioniero

Luigi Dallapiccola, Sei Cori di Michelangelo pour choeur avec ou sans instruments (1933 -36)

Luigi Nono, Con Luigi Dallapiccola pour 6 percussioniste et dispositif électronique en temps réel (1979)

Luigi Nono, Djamila Boupacha (1962) Pour voix de soprano solo

Bruno Maderna, Y Despues pour guitare (1971) (texte de Garcia Lorca)