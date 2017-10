Liberté (1) : Le Festival Riverrun du GMEA

Sonothèque : sifflement

Le sifflement : acte sonore quotidien extrêmement partagé dans le monde, et évidemment extrêmement présent dans la musique.

Sheila, Le sifflet des copains

East West [0630-10519-2]

Alvin Curran, Canti Illuminati - Deuxième section (1977)

New World Records [80713-2]

Jean-Marc Foussat, Gloria Gloom’s Breath

Potlatch [P 301]

Bergeret, L’hyménée du pinson

Cylindre Columbia [37 230]

Sivaprasad, Vatapi gnapathi (Inde du Sud, 1999)

Cinq Planètes [CO 03112]

Frankie Knuckles, The whistle song

Hamburger Records [88875038362/1]

Sergy Khismatov, Spring relapse (2009)

Monochrome Vision [MV33]

Steve Reich, Drumming III pour glockenspiel et sifflet (1971)

Nonesuch [97170-2]

Frédéric Pattar, Quatuor n° 2 - Troisième mouvement

Quatuor Béla

Emission Plaisirs du Quatuor du 10 septembre 2016

[Enregistrement Radio France]

George Crumb, Music for a Summer Evening (Makrokosmos III) (1974) for two amplified pianos and percussion

Audiophile Classics [101.301/2]

Jerry Hunt, Transform (stream) : Monopole

OO DISCS 9

Entretien : Didier Aschour

Écoutes :

Carole Rieussec, La mise en abîme

Césaré (2013)

Tom Johnson, Counting Keys 3

Edition Wandelweiser 0901

Peter Ablinger, Voices and piano : Billie Holiday

Kairos Production [0013082KAI]

Eric La Casa / Jean-Luc Guionnet, Home

Polytonal [P314/1]

Alfredo Costa Monteiro, Rumeur (pour accordéon)

Creative Sources Recordings [CS 010 CD]

Pascale Criton / Dedalus, Process

[Copie privée]

En savoir plus :