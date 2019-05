Cri 1 : Lorsque l'instrument crie

Sonothèque : le scratch

Le scratch. Cette technique propre au DJs manipulant des vinyles avec la main, jouant sur la vitesse de défilement du disque et sur la création d’impact, des sortes de clic par l’action de la tête de lecture de la platine.

Anonyme

Scratch

Frank Zappa & The Mothers of Invention

Nasal Retentive Caliope Music

Album : We're Only In It For The Money

RYKO RCD 40582/3

Martin Tétreault et Diane Labrosse

Tique nerveux

Album : Parasites

DAME AM 096 CD

Denman Maroney & Hans Tammen

Scratch

Album : Billabongs

Potlatch P 100

Christian Marclay

John Zorn

Album : Mores Encores

RER RECOMMENDEDRER CM1

Hassle Hound

Busy Fang

Album : Limelight Cordial

STAUBGOLDSTAUBGOLD 65

Générique Mr Manhattan

Hans Heinz Stuckenschmidt

Moglichkeiten des grammophons - possibilités du gramophone

Album : Art sonore : Bruits et murmures des avant-gardes 1909-1945

Allegro 015/1

Yann Robin

Quatuor à cordes n°2 (Crescent Scratches)

Album : Shadows

PARATY PRODUCTIONS205146

Ricardo Arias

Préludios de Latex 11

Album : Ricardo Arias : Música Global

NURNICHTNURBERSLTON -102 12 02

Otomo Yoshihide

Needles

Album : Multiple Otomo / Monochrome Otomo

ASPHODEL ASP 3007

Grandmaster Flash

The Adventures Of Grandmaster Flash On The Wheels Of Steel

Album : Adventures on the wheels of stell / Volume 1

Sanctuary Records CMETD 1318/1

Kid Koala

Nerdball

Album : Carpal Tunnel Syndrome

Ninja Tune ZEN CD34

Entretien : Timothée Quost

