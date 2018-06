Animal (4) : Synchronicity

Sonothèque : Boîte à Meuh

La boîte à meuh. Ou boîte à vache. Ou cri de vache... Cet objet imite le beuglement d’une vache par le biais d’un soufflet actionnant une anche libre lorsque vous retournez ladite boîte à meuh.

Jean-Marc Singier, Salmigondis

The Beastie Boys, B-boys Makin' With The Freak Freak (1994)

Francesco Filidei, L'Opera (Forse) : Le chasseur possède / Ronda del Cacciatore

Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro : Delicatessen (extrait du film)

Non identifié, Banfahrt

Daniel Goode, The Red And The White Cows

Olivier Greif, L’office des Naufragés : When Your Hounds

Pascal Ayerbe, Euh

Cocorosie, K-Hole

Mauro Lanza, Barocco

Frank Zappa, Time’s Beach II

Entretien : Robin Meier

Robin Meier, Song for Ghosts Travelers (2015)

Robin Meier avec Ensemble Cairn et A Vol d’Oiseau pour FIAC Hors les Murs , 2015

du 20 au 25 Octobre, Hall Seine de la Gare de Paris – Austerlitz

Robin Meier, Truce (2009)

Robin Meier, Synchronicity (2015)

Robin Meier, Métronome Sync Mecopoda Elongata

Actualités :

L'installation sonore Synchronicity de Robin Meier et André Gwerder est à voir et à écouter à la Pop (Paris) jusqu'au 8 juillet 2018.

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°17 : « Que je chante», Yogyakarta, janvier 2015

(Homme / Indonésie / Kerindouane / Bleu et noir / la musique ça fait parti de la vie)

