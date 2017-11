Micro (3) : Xamp ou l'accordéon microtonal

Sonothèque : ronronnement

Le ronronnement : un phénomène sonore au départ discret mais qui devient extrêmement bruyant si vous vous rapprochez de la source sonore, en l’occurrence un félin.

Annea Lockwood, Tiger Balm

EM Records EM1064CD

Christina Kubisch, Ocigam Trazom (il fauto magnetico)

Important Records MPREC327

Terry Fox (1943-2008), The Labyrinth Scored for the Purrs of 11 Different Cats

Salvatore Sciarrino, Esplorazione del bianco II

Anna Korsun, Vocerumori pour 6 voix (2012)

Jordaan Mason, Purring

Chien-Yin Chen, Purr pour contrebasse et orgue

Ludwig van Beethoven, 9e symphonie : Hymne à la joie (arrangement pour octobasse)

Meshuggah, Mind's Mirrors (2005) :

Pascal Contet / Andy Emler, C Face (2003)

In Circum Girum ICG 0403-1

Pierre Jodlowski, Drones

Ensemble Intercontemporain, Susanna Mälkki (direction)

Kairos 0013032KAI

Entretien : Fanny Vicens et Jean-Etienne Sotty (accordéonistes)

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°30 : « Du rire au chant », Oissel, décembre 2015

(Femme / Retraitée / Espagnole / je cris jamais moi)

