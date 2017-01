Bribes (3) : Bribes de bribes

Sonothèque : Déchirure

Le déchirement, la déchirure. Un geste sonore totalement lié à la matière mise en déchirement, ou plus simplement déchirée.

Ben Patterson, Paper piece (1960)

Catherine Watine, Ma déchirure (2015)

Jean-Marc Foltz et Bruno Chevillon, Le voile est déchiré

Einstürzende Neubauten, Pelikanol

The Paper Beatbox :

Josef Anton Riedl, Paper Music

Christian Marclay, John Zorn

Yann Robin, Quatuor n°2 : Crescent Scratches (2011)

Tolga Tüzün, Le Déchirement des Pétales

Another World Records

John Cage, But What About the Noise of Crumpling Paper…

Luc Ferrari, Symphonie Déchirée : les cloches de Huddersfield

Entretien : le duo Bribes

Le duo Bribes, c'est Geoffroy Gesser (saxophone ténor) et Romain Clerc-Renaud (piano et claviers), parfois accompagnés par Yann Joussein (batterie et informatique) et Isabel Sörling (voix)

Ecoutes

Bribes, Pop Völkingen (composition Romain Clerc Renaud)

Coax records [COAX 018BRI1]

Bribes 4, Henkan (composition Geoffroy Gesser)

Geoffroy Gesser (saxophone ténor), Romain Clerc-Renaud (piano et claviers), Yann Joussein (batterie et informatique) et Isabel Sörling (voix)

Coax records (COAX 030BRI41)

Bribes 4, Neaissem III (composition Romain Clerc-Renaud et Geoffroy Gesser) (extrait)

Geoffroy Gesser (saxophone ténor), Romain Clerc-Renaud (piano et claviers), Yann Joussein (batterie et informatique) et Isabel Sörling (voix)

Coax records (COAX 030BRI41)

Bribes 4, Time to Leave (composition Romain Clerc Renaud) (extrait)

Geoffroy Gesser (saxophone ténor), Romain Clerc-Renaud (piano et claviers), Yann Joussein (batterie et informatique) et Isabel Sörling (voix)

Coax records (COAX 030BRI41)

Bribes 4, Tekn (composition Geoffroy Gesser) (extrait)

Geoffroy Gesser (saxophone ténor), Romain Clerc-Renaud (piano et claviers), Yann Joussein (batterie et informatique) et Isabel Sörling (voix)

Coax records (COAX 030BRI41)

Bribes 4, Josie (composition Romain Clerc Renaud)

Geoffroy Gesser (saxophone ténor), Romain Clerc-Renaud (piano et claviers), Yann Joussein (batterie et informatique) et Isabel Sörling (voix)

Coax records (COAX 030BRI41)

Actualités

En concert :

21 jan 2017 -BRIBES 4 "Licht" : Djazz Nevers

27 jan 2017 - BRIBES 4 : Le Silex (Auxerre)

10 février 2017 - BRIBES 4 "Licht" : Le Moloco (Doubs)

11 février 2017 - BRIBES 4 "Licht" : La Fraternelle (Jura)

