Micro (2) : du microphone au tympan

Sonothèque : plantes

Les plantes : qu’elles soient enracinées ou déracinées, vivantes ou mortes. On peut les faire sonner, ou simplement les écouter sonner. Étonnamment, Le monde sonore des plantes existe bel et bien. Il suffit de tendre l’oreille.

Bob Vershueren, Catalogue de plantes

Fuga Libera FUG 739

John Cage, Child of tree (1975)

Matthias Kaul (percussions)

Wergo WER73202

Marc André, Zu Staub

Paul Rudy, Degrees of Separation: Grandchild of Tree

Centaur Records

Ariel Guzik, Iaúd plasmaht

Alex Metcalf, Tree Listening

Thomas Tilly, Cables and signs 5

John Cage, Branches (1976)

Philip Gray d'Arcy (percussions et objet sonore)

MODE 272

Entretien : Carole Rieussec et Jean-Christophe Camps

Le duo Kristoff K. Roll, pionnier de la pratique spectaculaire de l’électroacoustique, sera les 16, 17 et 18 novembre à la Pop à Paris, pour donner de nouvelles performances d'A l’ombre des ondes, territoires de rêves à écouter au casque. Une manière de creuser un petit peu plus l’univers sonore et l’improvisation acousmatique.

Écoutes :

Kristoff K.Roll, Récits de rêves (non orchestrés) :

Cash - Bilingue Four / Français

Helèna - Bilingue Grec / Français

Kristoff K.Roll, Maroushka, Croate / Anglais

Kristoff K.Roll, Méridienne inclinée : A l'Ombre des Ondes, Siestes audio-parlantes

Empreintes digitales (2012 imed12118)

Kristoff K.Roll et Daunik Lazro, Décibels pour le diable - Chants du Millieu

Creative sources recordings (2013 219CD)

Kristoff K.Roll et Daunik Lazro, Le Petit bruit d’à côté du cœur du monde - Modibo

Vand’Oeuvre (2002 VDO 0222)

Kristoff K.Roll, La Bohemia électronica … nunca duerme - Blues in Plane

Pièce de théâtre sonore - 2014

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°40 : « pour moi c'est la musique », Oissel, décembre 2015.

(Homme / Pérou / je ne sais pas chanter / je prends pas la parole )

