Déconstruction (6) : Christian Marclay

La tronçonneuse : outil extrême tant par son volume sonore que par son utilisation dans le monde quotidien. La tronçonneuse découpe dans un geste bruitiste au limite du supportable.

Lenine, Envergos mas nao quebro (2012)

Casa9 [0602527914190]

Jackyl, The Lumberjack (1992)

Geffen Records [GED 24489]

Studentsko delavski rock teater v opoziciji, Milica Policija

Monofonika [MFLP004]

Insane Clown Posse, Night of the chainsaw

Psychopathic Records

Charles Dreyfus, Cut-up (1984)

Tudor [1]

Barbra Streisand, The World is a concerto / Make your own kind of music (1973)

CBS [4766602]

Mauro Lanza / Andrea Valle, Regnum Animale

Noam Bierstone (percussions), Ensemble Soundinitiative, Leonhard Garms (direction)

[Concert enregistré le 24/10/2014 / Enregistrement Radio France]

Insiden, Le puits et la pendule

In Paradisum

Lordi , The chainsaw buffet

, The chainsaw buffet Sodom , The Saw is the Law

, The Saw is the Law Exhumed , Limb from Limb

, Limb from Limb W.A.S.P. , Chainsaw Charlie

, Chainsaw Charlie Mayhem, Chainsaw Gutsfuck

Sister Iodine, Odd Devaste

Lionel Fernandez / Erik Minkkinen / Nicolas Mazet

Album : Blame

Entretien : Christian Marclay

Christian Marclay, More encores : Johann Strauss

RER Recommended [RER CM1]

Christian Marclay, Black Stucco

Atavistic [ALP62CD]

Christian Marclay, Record Player

DVD Intermezzo Films

Christian Marclay, Record without a cover

LP Recycled Records

Christian Marclay, Fade to slide

Bang on a can All-Stars

Cantaloupe [CA21108]

Okkyung Lee /Christian Marclay, Amalgam

Northern Spy [NS 082 CD]

Christian Marclay est co-commissaire de l'espaosition Xavier Veilhan au Pavillon français de la 57e exposition internationale d'art de la Biennale de Venise, du 13 mai au 26 novembre 2017