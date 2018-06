Animal (2) : En quête de l'animalité

Sonothèque : orgasme

L’orgasme : ce gémissement pendant un acte sexuel, révélateur d’un grand plaisir - lorsque celui-ci n’est pas simulé. Et dans la musique, évidemment, la plupart des orgasmes sont simulés par un interprète. Et plus généralement une interprète. Comme si l’orgasme féminin avait plus d’impact, ou tout simplement, pour répondre à un fantasme tout à fait sexiste.

Serge Gainsbourg, Je t’aime moi non plus (1967)

EPM Records VC 106-8

Serge Gainsbourg, Love on the Beat (1984)

Philips 822849-2

Prince, Orgasm (outro)

Warner 9362-45700-2

Lucie Lariq, Poèmes enviolonnés : VTFF ou l’orgasme de la colère (hommage à Luciano Berio)

Coax Records COAX028LUC1

Gérard Grisey, Les chants de l’amour : Partie II (achevé en 1984)

Schola Heidelberg, Walter Nussbaum (direction)

Kairos 0012752KAI

Gérard Doulssane, Moyens de stimulation sexuelle / Orgasme en stop

Album : Slow spéciaux pour avertis

AFA20889

Ninot le Petit, Mon amy m’avoit promis

Ensemble Jacques Moderne, Joël Suhubiette (direction)

Calliope CAL9293

Frank Zappa, The Torture never stops

Zappa Records 633038

Buzzcocks, Orgasm Addict (1977)

EMI 50999 725106 2 9

Sébastien Gaxie, In bed with #1

Printemps des Arts PRI021

Philippe Boesmans, Reigen - Scène 8

Rice 133123

Huba de Graaf, Pornopera (2015)

Entretien : Raphaël Cendo

Raphaël Cendo, Foris (2012)

Copie privée

Raphaël Cendo, Tract (2007) pour 8 instruments

Ensemble Cairn

Aeon

Raphaël Cendo, Denkklänge (2016)

Enregistré lors du Festival Présence 2016

Enregistrement Radio France

Raphaël Cendo, In Vivo (2008) / Quatuor à Cordes n° 1 - I.

Quatuor Tana

Paraty

Actualités :

Concert le29 juin à 20h, Eglise Sainte Marie-Madeleine à Gennevilliers :

Raphaël Cendo, Le jour juste avant l’Océan Ensemble Multilatérale / ONJ / Ensemble vocal Les Métaboles

Portrait sonore :

Antoine Berland, Portrait sonore n°76 : « Es el arte de combinar los sonidos », Buenos Aires, Argentine, Février 2018

(Homme / Argentine / en espagnol / Cafetier / chanson de supporter de Foot / Despacito)

Copie privée