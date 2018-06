Animal (1) : Musique animale

Sonothèque : Baleines

Les baleines. Je dis bien Les baleines, parce qu’il faut déjà identifier l’espèce de baleine que l’on écoute.

Klaus Schulze, Whales : Whale Hunting

Mig-Music MIG012625CD

Jim Nolllman, Realtime interspecies music

Important Records IMPREC098

Bernard Abeille, Rencontre

Toufou 1303

Charlie Haden, Song for the Whales

Impulse

Tim Brady, Le chant des baleines

Ambiances Magnétiques AM 156 CD

Hans Kennel, Waves and Whales

Hatology 648

Isabelle Olivier, Baleines

Nocturne NTCD380

Alan Hovhaness, And God created great whales op. 229 n° 1 (1970)

Delos DE 3421

George Crumb, Vox balaenae : Sea Theme / Archeozoic

Hat Now Art 166

Entretien : Bastien Gallet

François Bernard Mâche, Sopiana (1980) pour flûte, piano et bande magnétique

Loreley Production

Richard Blackford / Bernie Krause, The Great Animal Orchestra (2014)

Nimbus NI 6274

Thomas Tilly, Script Geometry - A1

Aposiopese

Tomas Saraceno, How to Entangle the Universe in a spider web

Cosmic dub spider web orchestra

Copie privée

David Rothenberg, Inside the whale

Important Records IMPREC098

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°74 : « Des chansons que j'arrive à détester », Buenos Aires, Argentine, Février 2018

(Femme / Argentine / Traductrice / Buenos dia senora / despacito / Violet)

Copie privée