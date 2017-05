Intime (4) : Une écoute intime

Sonothèque : Bruissement

Le bruissement des arbres : un son si léger qu’il ne peut être entendu que dans des endroits silencieux, en tout cas loin de toutes activités humaines bruyantes. Ecouter le bruissement des arbres, c’est tendre l’oreille vers l’infime expression de la nature.

Raymond Murray Schafer, Wolf Music - Departure pour trompette et instruments en écho

Raymond Murray Schafer (voix), Stuart Laughton (trompette), interprètes divers

Centredisques [CMCCD 8902]

Michael Pisaro, Fields have ears 1 pour piano et bande magnétique

Philip Thomas (piano)

Another Timbre [AT37]

Benjamin Duboc, Primare cantus - “Chênes”

Benjamin Duboc (contrebasse), Sophie Agnel (piano), Pascal Battus (guitare), Christian Pruvost (trompette)

Ayler records [AYLCD-098-099-100]

BJ Nilsen, Live at Konzerhaus Wien

Touch [TO CDR5]

Jacques Derégnaucourt, Le bruissement de l’énigme

Signature [SIG 11006]

Steve Roden et Jason Kahr, 7.12 / Album : Shimmer flicker waver quiver

Brombron [06]

Darius Milhaud, Orestie d’Eschyle pour mezzo-soprano, chœur mixte et orchestre

Claire Croiza (mezzo-soprano), Chœur Caecilia d'Anvers, Orchestre des nouveaux concerts d'Anvers, Louis de Vocht (direction)

Forlane [FOR 17012]

Ches Smith, My motherfuckin’ Roda !

Ches Smith (vibraphone)

Free Porcupine Society [FPS15]

Rituel Chamanique Shuar

Pedro Taijin (interprète)

Buda Records [1989952]

John Cage, Child of tree pour instruments végétaux amplifiés

Simone Mancuso (percussion)

Stradivarius [STR 33863]

Mchael Pisaro, Grounded Cloud

Potlach [P117]

Entretien : Stéphane Garin

L’ensemble 0 est un groupe à géométrie variable créé en 2004 dont les membres permanents sont Stéphane Garin, Joël Merah et Sylvain Chauveau, basés à Bayonne, Barcelone et Bruxelles.

Ecoutes :

Falter Bramnk, Les choses de là-haut

falter.bramnk.free.fr/

[Copie privée]

Petar-Kresimir Klanac, Spe Salvi - ensemble 0 et ensemble eklekto

"l" titre de l'ensemble 0, une composition/commande de l'ensemble 0 qui fut crée au festival Archipel à Genève en 2015.

Mode Records

Alfredo Costa Monteiro, Fragment d'un récit inachevé (une histoire de cinéma)

[Copie privée]

Dominique Balaÿ, Et pendant ce temps-là, à Fukushima : Carl Stone Threnody

http://fukushima\-open\-sounds.net/

[Copie privée]

Actualités :

La Nuit Couchée #1 :

Par Stéphane Garin et Vanessa Caque, le 19 mai prochain à la Centrifugeuse de Pau

https://ensemble0.bandcamp.com/