Instant (1) : Temps réel

Sonothèque : Delay

Le delay : un effet sonore qui s’est imposé dans toutes les musiques électriques et électroniques depuis les années 50. Le delay, c’est comme un petit écho que l’on pourrait contrôler et répéter à l’envie, créant des espaces sonores souvent abyssaux.

Sun Ra, Voice of space

Sun Ra and his Myth Science Arkestra

Evidence [ECD 22036]

Wolf Eyes, Ancient Delay

Sub Pop [SPCD 638]

Pink Floyd, One of these days

EMI [5099902894225]

Elvis Presley, Mystery Train

Rythm and Blue Records [RANDB022]

Michael Fiday, Slapback for electric guitar and delay unit

Seth Josel (guitare électrique)

NEw Worl Records [80661-2]

Anton Bruhin, Rotomotor

Alga Marghen [plana-B 6TES.041]

Tim Brady, Delay tactics : Clouds

Ambiances Magnétiques [AM 206 CD]

Sebastian Currier, Time Machines : Delay time, pour violon et orchestre

Anne-Sophie Mutter (violon), Orchestre philharmonique de New York, Alan Gilbert (direction)

Deutsche Grammophon [477 9359]

François Bayle, Jeita ou murmure des eaux - Rêverie de la multiplication

Musidisc [248122]

Rhythm and Sound, Aground (2002)

Alvin Lucier, The Only Talking Machine of its Kind in the World

Chris Cogburn (récitant) Christopher Burns et Matt Ingalls (informatique et électronique)

Enr. 2006

[Copie privée]

Entretien : Andrew Gerzso

Andrew Gerzso est musicien et ingénieur à l’IRCAM, compagnon de route de PIerre Boulez dans ses aventures électroniques. Nous évoquons avec lui la grande aventure de l’électronique en temps réel, cette idée folle de faire réagir un ordinateur instantanément à l’écoute de l’instrument acoustique sur scène. Une prouesse technique toujours en devenir depuis 40 ans, et qui tend à réduire l’instant où l’acoustique et le numérique se rencontrent.

Pierre Boulez, Répons (1981-1984)

Solistes : vibraphone, glockenspiel, harpe, piano, cymbalum

Deutsche Grammophon [4634752]

Pierre Boulez, Explosante fixe (1993) - extrait

Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez (direction)

Deutsche Grammophon [4458332]

Pierre Boulez, Anthèmes 2 (1997) - extrait violon seul

Hae-sun Kang (violon)

[Copie privée]

Pierre Boulez, Anthèmes 2 pour violon et électronique (extrait)

Hae-sun Kang (violon)

Deutsche Grammophon [463475-2]

Improvisation

Fabricio Cassol (saxophone) et OMax, logiciel d’improvisation

[Copie privée]

Discours de Barack Obama traité par OMax (logiciel d’improvisation)

[Propriété de Joseph Assayag - Copie privée]