Immersion (5) : Un bain de multimédia

Sonothèque : Trémor

Le trémor : cette vibration sourde extrêmement grave qui précède et accompagne les éruptions volcaniques ou les tremblements de terre. Un son liée à une catastrophe naturelle.

Jacob Kirkegaard, Ala (2005)

Touch Records

Bruno Ducol, Une Griffure de lumière (2009) - II. Trémor

Copie privée

Arthur Barrow, 6.7 (1995)

Muffin Records Productions CDMRPO 24

Joe Gibbs & Erroll Thompson “The Mighty Two”, Earthquake

Drag City DC504CD

Anton Webern, 5 pièces pour orchestre op 10 (1913) - III. sehr langsam und ausserst ruhig

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam, Bernard Haitink (direction)

Q Disc 97014

The Undisputed Truth, Earthquake Shake

Motown 530407-2

Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes : Dans les abîmes de la terre - Tremblement de terre

Les Arts Florissants, William Christie (direction)

Harmonia Mundi HMC 901367/69

Edward Vesala, Shadows on the frontier

ECM 511928-2

François Bayle, Tremblement de terre très doux : Paysage 3

INA G 6033/6047/7

Daunik Lazro, Carlos Zingaro, Sakis Papadimitriou & Jean Bolcato, Inner Earthquake (1993)

In Situ IS 164

Yann Robin, Vulcano

Ensemble Intercontemporain, Susanna Mälkki (direction)

Kairos Production 0013262KAI

Entretien : Yerri-Gaspar Hummel

Yerri-Gaspar Hummel est musicien, compositeur, directeur du studioLA[B]UTà Strasbourg et dufestival Exhibitronic.

Écoutes :

Philippe Lepeut, Sineson

Copie privée

Thomas Tilly, Explosion II

Album : Codex Amphibia, à paraître pour Sonic Protest

Léo Küpper, Litanea

Le Chant Du Monde ‎LDC 278049-50

Alexis Langevin-Tétrault, Devorer L'espace

Copie privée

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°18 : « comme une sorte de musique» Yogyakarta, janvier 2015

(Femme / Indonésie /excusez-moi parce que je n'aime pas chanté / Adou ! / éclair / orage )

Copie privée