Immersion (4) : Dans le son

Le silence numérique. Qu’on appelle également, un “blanc numérique” comme si ce silence fabriqué pouvait avoir une couleur, ou plutôt toutes les couleurs, comme le blanc.

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n°40 en sol min K 550 : Allegro molto - 2ème version avec clarinettes

Marc Minkowski, direction

Les Musiciens Du Louvre

Jean Michel Bertelli, clarinette

Francois Miquel, clarinette

ARCHIV PRODUKTION

Mika Vainio & Franck Vigroux

Ravages

COSMO RHYTHMATIC



Luc Ferrari

Etude aux accidents Luc Ferrari

INSTITUT NAT DE L'AUDIOVISUEL

Asaël Robitaille

Bataille Solaire #1 – Enter

MINDRECORDS

Luke Wyatt ‎

Greystoke One

EMOTIONAL RESPONSE ‎

Haino Keiji

Dhoidvophkjiff

Tatsuya Yoshida, percussions, claviers, basse, voix et guitare

Haino Keiji, guitare électrique, flûte traversière et voix

TZAD

Kumquat

Codalambic

Clement Lebrun, basse

Julien Bloit, batterie

Sylvain Choinier, guitare

Raphaël Quenehen, saxophone et voix

LABEL VIBRANT

Michael Pisaro

Fields have ears 4 - Pour 4 instrumentistes ou plus

Philip Thomas,

Ensemble The Edges

ANOTHER TIMBRE

Lucien Gaudion

Nocturne I

DAATH RECORDS

Laurent Durupt

Audioportraits : Mouvement 1 : LIMINAIRE

Laurent Durupt, piano

Rémi Durupt, percussions

Radio France



ENTRETIEN : Jonathan Bell

ECOUTES :

Jonathan Bell

Le temps des Nuages pour 5 voix, 5 instruments, 80 jeunes choristes et électronique, sur un poème de Michel Onfray

Ensemble De Caelis

dir. Laurence Brisset

Ensemble Links

dir. Remy Durupt

Copie privée

Jonathan Bell

SmartVox, pour 5 voix solistes, choeur à 12 voix et électronique;

Sur des extraits de l'ancient testament (Au commencement...)

Ensemble De Caelis

Choeur de la cathédrale de Nantes

Copie privée

Jonathan Bell

And the Sea, pour soprano, flute, violoncelle, piano et électroniques

Sur un poème de Robert Bell

Collectif SKAM

Copie privée

Jonathan Bell

SmartVox, pour 5 voix solistes, choeur à 12 voix et électronique

Sur des extraits de l'ancient testament ( il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le premier jour)

Ensemble De Caelis

Choeur de la cathédrale de Nantes

Copie privée

Jonathan Bell Le temps des Nuages, pour 5 voix, 5 instruments, choeur et électronique, sur un poème de Michel Onfray

Ensemble De Caelis

dir. Laurence Brisset

Ensemble Links

dir. Remy Durupt

Copie privée

Les Portraits Sonores d’Antoine Berland

Portrait sonore n°33 : «Jeune fille de l'école de musique» , Oissel, décembre 2015. (Jeune femme / France / J'aime beaucoup / j'en écoute dans lbus / une chanson douce )