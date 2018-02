Immersion (3) : Spat' Sonore, un instrument spatialisé

Sonothèque : Marteau piqueur

Le marteau piqueur... ça fait mal, hein ? Et vous écoutez cela sans doute au casque, alors que ceux qui manipulent le marteau piqueur en portent pour ne pas l’entendre.

Einstürzende Neubauten, Krieg in den städten

Some Bizzare BART12

Nurse with Wound, Cold

United Jnana ‎UJ 809

Numb, Painless

Re-constriction Records REC 005

Ray Hudson, Jackhammer

45 T Dixie Records 1043

Zipper Spy, Bumble Bee Beats (1999)

Ground Fault GF001

Zipper Spy, Factor 13

Ground Fault GF001

Jean-Marc Foussat, Abattage rapide (1996)

Spalax CD14711/2

Robert Normandeau, Jeu

Herb Robertson, The Marvelous Event

JMT 514027-2

Dieter Schnebel, Choralvorspiele 2 pour orgue, instruments accessoires et bande magnétique (1970)

Entretien : Nicolas Chedmail

Nicolas Chedmail (corniste, compositeur et improvisateur) est également le directeur artisque de la Lutherie Urbaine de Bagnolet, en Ile-de-France. Le Spat' sonore dont il est le créateur, est un instrument-installation qui englobe votre écoute, et qui est devenu au fil des années un laboratoire pour nombre de compositeurs et d'improvisateurs.

Écoutes :

Joris Rühl, Dort

Copie privée

Karl Naegelen, Maelström

Copie privée

I pirati a Palermu (chanson sicilienne)

Elsa Birgé (chant)

Copie privée

Frédéric Pattar, Aux enfants sauvages

Copie privée

En savoir plus : Site internet du Spat' sonore

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°52, « Electrique », Sainte-Marguerite sur Duclair, mai 2016.

(Homme / France / Caudebec-en-caux / Masculin / Elle était si jolie )

Copie privée