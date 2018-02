Immersion (2) : Entre image et son

Sonothèque : hélicoptère

L’hélicoptère : un engin associé au son de ses pales - le fameux "flop-flop" ou à peu près.

Christian Calon, Temps incertains

Empreintes digitales IMED 9604

Pierre Henry, Histoire Naturelle : ouverture aux insectes

Decca 4814510

George Crumb, Night of the Electric Insects

Naïve V 5272

Apocalypse Now de Francis Ford Coppola - scène de la Chevauchée des Walkyries :

Le son de s hélicoptères survolant la jungle vietnamienne est resté gravé dans la mémoire des soldats américains. Billy Joel, dans Goodnight Saigon, ouvre cette chanson sur les séquelles de la guerre du Vietnam par un hélicoptère, à la fois réel et trafiqué.

Quantité de morceaux débutent avec un hélicoptère. Petit patchwork d’hélicoptère en ouverture :

Billy Joel , Goodnight Saigon

Aldo Nova , Fantasy

Metallica , One

Def Leppard , Die Hard the Hunter

Sylvester Levai , Supercopter

Mireille Darc , Hélicoptère

Oasis, Morning Glory

Santiago Quintans, Brushes

Copie privée

Audioslave, Cochise

Epic 510130 2

Karlheinz Stockhausen, Helikopter Streichquartet

Disques Montaigne MO 782097

Pink Floyd, Another Brick in the Wall (part 1) suivi de : The Happiest days of Our Lives (début)

Harvest CDS 7460368 1

Terry Fox, Berlino

Ubu web

Entretien : Uriel Barthélémi

Écoutes :

Uriel Barthélémi, Les yeux du grand manteau de nuit : Walk ; Ark ; Phaz

Copie privée

Robert Aiki Aubrey Lowe, Exploratorium :

Pointing time

Label demented

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°43 : « Répétitif répétitif», Bobo-Dioulasso, février 2016.

(Homme / Burkina Faso / voix grave / le rouge)

Copie privée