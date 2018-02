Immersion (1) : Juste Janulyte, musique monochrome

Sonothèque : Grouillement

Un mot qui porte déjà en lui l’effet sonore qu’il nomme : GROUILLEMENT. On y ressent le côté presque dégoûtant… En tout cas, j’y associe tout de suite des matières sonores peu ragoutantes, mais fort belles. Comme le grouillement des insectes, qui nous immerge rapidement dans un espace sonore lointain, nocturne.

Hector Zazou, Des Cocotiers

Made to measure MTM 5 CD

Pierre Henry, Ouverture aux insectes

Decca 4814510

Brokenhearted Dragonflies: Insect Electronica From Southeast Asia

Sublime Frequencies

David Dunn, Chaos and the Emergent Mind of the Pond (1990)

What Next Recordings WN 0009

Pieter Maessins (1505-1563), En venant de Lyon pour chœur à 16 voix

Ensemble Huelgas, Paul van Nevel (direction)

Harmonia Mundi HMC 801954

György Ligeti, Atmosphères

Orchestre symphonique de la Radio de Baden-Baden, Ernest Bour (direction)

RCA 743213510 2

Iannis Xenakis, Pithoprakta

Orchestre philharmonique du Luxembourg, Arturo Tamayo (direction)

Timpani 1C1113

Richard Barrett, Life-form : Arboreal

Aeon AECD1648

Forch, Fokt iii

Richard Barrett, Paul Obermayer, John Butcher, Rhodri Davies, Pau Lovens (interprètes)

PSI Records PSI 07.05/6

Pet Bottle Ningen, The insect enters and close the door

Tzadik TZ 7802

Entretien : Antoine Gindt

Antoine Gindt est metteur en scène et producteur, directeur de T-et-M-Paris depuis 1997.

Écoutes :

Juste Janulyte, Sandglasses for four cellos, live electronics and the installation of video, light and tulle (2010) - Extrait

Copie privée

Juste Janulyte, Plonge, pour violoncelle et 12 voix (2015)

Henri Demarquette (violoncelle), Ensemble Sequenza 9.3, Catherine Simonpietri (direction)

Decca 4814968

Juste Janulyte, Psalms pour 8 flûtes basses (2014)

Manuel Zurria (flûte basse)

Copie privée

Juste Janulyte, Elongation of Nights, for string orchestra (2009)

Copie privée

Copie privée

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°22 : « J'ai presque jamais chanté », Yogyakarta, janvier 2015

(Homme / Indonésie / moi même je n'aime pas du tout la musique / Je sais pas comment chanter / y'a des questions que j'ai pas compris / I'm crazy )

Copie privée