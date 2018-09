Image (4) : Composer à l'image

Sonothèque : le projecteur de cinéma

Le projecteur de cinéma on y entend la mise en route d’une bobine qui fait ensuite un baroud incroyable.

Projecteur super 8 mm : Marche avant

Auvidis A 6153

Kas Product

Underground Movie

RCAPL 37 603

Friends of Dean Martinez

For all time

Glitterhouse Records GRCD 520

Carlos Grätzer

L’Homme orchestre

Ingmar Bergman

Séquence d’ouverture de Persona

Denis Dufour

Les Joueurs de sons

Elio Martusciello

Proiezioni pour dispositif électroacoustique

Mnemosyne Records LDC27806364

Marc Perrone

Locaccmaccam

Chant du Monde 2741134

Otomo Yoshihide

Les Hautes Solitudes

Out One Disc DDCO1003

Emmanuel Mieville

Ascenseur en montée

Robert Iolini

Silent Motion

RER Recommended RER RI2

Entretien : Gilles Alonzo

Pour en savoir plus sur les projets de Gilles Alonzo : cliquez ici

Gilles Alonzo

BOF “Les miettes” (Réalisé par Pierre Pinaud) - produit par Sli Productions

Gilles Alonzo

BOF “Bertrand Tavernier” Cinéaste de toutes les batailles (Réalisé par Nguyen Trong Bhin) - produit par Nord Ouest Documentaires

Gilles Alonzo

BOF “Shadow” (réalisation Lorenzo Recio) - production Local Films

Gilles Alonzo

BOF “Jesse Owens - Luz Long : Le Temps d'une étreinte” (réalisation : Véronique Lhorme) - production : La cuisine aux images

Bernard Hermann

BOF "The Birds" (réalisation Alfred Hitchcock) - séquence : Vers Bodega Bay

Actualités

Pendant le Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand en février 2019 première édition du concours international de composition pour le film : "L’Original SoundTrack Challenge"

En février 2019 aussi création - BOF pour “Les Aventures du Prince Achmed” un film d’animation de Lotte Reiniger avec l'orchestre régional de Normandie sous la direction de Jean Deroyer

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°73 « Chouhala Chouhala » Buenos Aires, Argentine, Février 2018

(Femme / Argentine / Infirmière / Across the Universe / un hit de l'été / Reggaeton et Quartetto / le Bleu / Sabado)