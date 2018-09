Image (3) : L’image comme partition

Sonothèque : Le bisou

Le bisou. Un son de bouche qui n’implique que les lèvres et une légère inspiration, provoquant ce petit « squeek » caractéristique et si suggestif.

Carlos

Big Bisous

AB Disques 4742052

Les Soeurs Etienne

La Danse du baiser

EPM Records VC 104-7

Prince

Kiss

Paisley Park 925395-2

Francesco Filidei

Opera (forse) : Duetto d’Amore

Ensemble 2E2M, Eric Crambes (violon), Jean Philippe Grometto (flûte à bec)

Empreintes Digitales ED13247

John Lennon et Yoko Ono

Wedding Album : John and Yoko

Apple RecordsSMAX-3361

Kalyanji-Anandji

Somebody to love

World Psychedelic Funk Classics ‎WPFC 103

Mike Patton

A Smile, A Slap In The Face, A Fart, A Kiss On The Mouth

Tzadik ‎TZ 7015

Marco Momi

Almost Vanishing for EP

Mattéo Cesari (flûte traversière)

Stradivarius STR 33950

Christian Pruvost

Ipteravox

Circum HELIX LX 003

Anna Korsun

Vocerumori pour 6 voix

SATANICPORNOCULTSHOP

Puka shells autumn ver

Sonore SON-17

Entretien : David Chiesa

Pour en savoir plus sur les projets de David Chiesa et de l'Ensemble Un : cliquez ici

Jean Luc Guionnet

Points sans surface

Circum Muzzix

Jean-Yves Bosseur et Benjamin Bondonneau

Ville Sauvage

Casta

David Chiesa

Blue Yonder

Actualité

22 septembre à l’Eglise Saint Merry à Paris dans le cadre du Festival Crak

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°25 : « En fredonnant » Yogyakarta, janvier 2015

(Homme / Indonésie / comme les yeux de dieu )