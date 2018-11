Hybride 4 : Pour un art multiple

Sonothèque : Les demi-pistons

Des sons produits par les instruments de la famille des cuivres en appuyant à moitié sur les pistons, provoquant alors un son à moitié bouché, grelotant, hésitant, comme si on l’empêchait de sortir correctement.

Bill Frisell

Blues Dream

Nonesuch 75559-79615-2

Trio Marc Ducret, Teun Verbruggen, Nate Wooley

Size M.Dump

François Devienne

Symphonie Concertante n°4 pour flûte, hautbois, basson et cor : Gracioso con Variazioni

Le concert de la Loge (orchestre)

Julien Chauvin (direction)

Aparte AP186

Bernard Cavanna

To air one

Buda Musique 860299

Denis Dufour

Cinq formes d’appel

Motus

Louis Armstrong

Mahagony Hall Stomp

Mazen Kerbaj

live at High Zero

Lester Bowie

I only have eyes for you

ECM 825902-2

Duke Ellington / Rex Stewart

Boy Meets Horn

Prestige 34 004#

Alexandros Markeas

Logos et Phonê

Entretien : Samuel Sighicelli

Pour en savoir plus sur Samuel Sighicelli et sa compagnie Sphota cliquez ici

Samuel Sighicelli

Critical Phase

Samuel Sighicelli

Spirale, variations sur une dérive

Samuel Sighicelli

Brêches

La Buissonne YANDD4

Samuel Sighicelli

Caravaggio, Land Art

La Buissonne 397027D

Actualités

30 novembre 2018, "SOLO (claviers et machines électroniques)" dans le cadre du Festival Bruits Blancs à la salle Anis Gras, le lieu de l'autre à Arcueil

Du 30 novembre au 13 décembre "Nouvelle Oeuvre" avec l'Orchestre des Pays de Savoie, dirigé par Pierre-André Valade :

Bonlieu, scène nationale d'Annecy Espace Malraux, Chambéry Maison des Arts du Léman, Thonon Opéra de Nice - Festival Manca Villefontaine Saint-Martin d'Hères

23 et 24 janvier 2019 "Hörspiele" (titre provisoire) avec le texte de Pierre Kuentz et les élèves et professeurs du CRR de Chambéry et d'Annecy à l'auditorium de la Cité des Arts de Chambéry et à la salle Pierre Lamy à Annecy

8 et 9 février 2019 "Marée Noire", une conférence engagée poétiquement avec Simon Terrenoire, comédien au Théâtre Charles Dullin de Chambéry

16 mars 2019 ciné-concert "L'amour est un crime parfait", film de Jean-marie et Arnaud Larrieu (2013) au Théâtre Charles Dullin de Chambéry

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°66 : « La marseillaise me donne des frissons » Epinay-sur-Duclair, mai 2016

(Homme / France / sportif amateur / Brassens, Bruel, Goldman / le bleu )