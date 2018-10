Hybride 1 : Hybridation de la scène

Sonothèque : Col Legno

Le col legno, c’est-à-dire, en italien, produit “avec le bois” de l’archet, plutôt qu’avec le crin, crée certes un son de percussions, mais surtout des tout petits sons microscopiques qui accompagnent chaque impact.

Yehudi Menuhin erklärt die Instrumente des Orchesters

Violine : Col Legno

Hector Parra

Caressant l’Horizon

Hoshow Mitani

Rain of col legno

Hoshow Mitani

Jörg Widman

Freie Stücke IV

Neos Music Neos 10923

Sofia Gubaidulina

Perception 8

Philips 4425312

Bertrand Burgalat

Col Legno

Tricatel TRICDFR035

Biber

Battalia a 10

Jordi Savall (chef d'orchestre)

Le Concert des Nations (orchestre)

Alia Vox AV 9825

Hector Berlioz

La Symphonie Fantastique, le Songe d’une nuit de Sabbat

Georges Crumb

Black Angels ‘Sounds of Bones and Flutes’ et ‘Lost Bells’

Radiohead

Burn the witch

XL Recordings

Ernst Reijseger

Crystal Palace X

Winter and Winter 910214-2

Tobias Hume

« Harke, Harke »

Jordi Savall (viole de gambe)

Astree E 7723

Entretien : Julia Robert et Or Katz

Pour en savoir plus sur le Quatuor IMPACT et leur nouvelle création "Les Automates de Descartes" cliquez ici

Natacha Diels

Nightmare for JACK (a ballet)

Alexandros Markeas

Obsessions

Louise Hakim

Lying Notes, pièce chorégraphique pour quatre musiciennes

Simon Loffler

B

Alessandro Perini

Les Automates de Descartes

Simon Steen-Anderson

Study for String Instrument #1

Actualités

Les Automates de Descartes, un projet de Julia Robert mis en scène par Or Katz, par le Quartuor Impact sera :

les 6 et 7 novembre au Théâtre de Vanves

le 25 janvier à l'auditorium d'Ivry sur Seine

à l'automne 2019 au festival Musica

Le Quartuor Impact sera avec Garth Knox et le trio Saltarello pour le projet Leonard, (disque the book of Angels chez Tzadik) à :

Ars Musica le 10 novembre

Stuttgardt le 17 novembre

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°56 « J'suis en manque d'imagination », Sainte-Marguerite sur Duclair, mai 2016.

(Homme / France / Angie / Oh la vache, j'ai du mal à me concentrer )