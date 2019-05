Grain 4 : l'IDM et la Granularité

Sonothèque : Le flexatone

Le flexatone. Un instrument dit par son nom ce qu’il fait : il “flex a tone”, il tord un son. Mais c’est beaucoup plus classe en anglais.

Morton Stevens

Beach Trip / Up Tight

Dimitri Tiomkin

B.O. The Thing From Another World (film) - La chose d'un autre monde

National Philharmonic Orchestra (direction : Charles Gerhardt)

Album : The spectacular world of classic film scores

RCA RL 42 005

Barton McLean

Happy Days

Can

Sing Swan Song

Album : Ege bamyasi

Spoon-Music CD 008

György Ligeti

Mise à mort du cerf sacré : Concerto pour piano (Lento e deserto)

Pierre Laurent Aimard, piano

Ensemble Intercontemporain

Direction : Pierre Boulez

Album : BOF / Mise à mort du cerf sacré

Milan 3999552

Harry Partch

Y[ankee] D[oodle] Fantasy

Album : Between the Keys (Newport Classic Premier) - 1992

Newport Classic 85526

Arnold Schoenberg

Variations pour orchestre op.31 (Variation n°3)

West Eastern Divan Orchestra

Direction : Daniel Barenboim

Album : Daniel Barenboim dirige Tchaikovsky et Schoenberg

DECCA 478 2719

Krystof Penderecki

De Natura Sonoris No. 1

Orchestre de la radio nationale polonaise

Direction : Krystof Penderecki

Album : Anaklasis

EMI 5650772

Gregory Isaacs

Motherless Children

Album : Marking 30 years of Taxi Records

Aural LUXXCD010

Funkadelic

Back In Our Mind

Album : Maggot Brain

Westbound Record cdsew 002

Juri Seo

Flexatone Quartet

Entretien : Anthony Papavassiliou

Pour en savoir plus sur l'actualité musicale d'Anthony Papavassiliou, cliquez-ici !

Aphex Twin

Yellow Calx (1996) Album : Richard D. James

Warp Record WARP CD 43

BT

Every Other Way (2010)

Vector Lovers

Night Train Memories (2003)

Danny Brown

Die Like A Rockstar (Synth-E-Sam Remix)

Snails

Frogbass (2015)

Portrait sonore