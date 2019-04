Grain 1 : Graindelavoix

Sonothèque : Pompe

La pompe. Qu’elle soit associé à un vélo ou à un tensiomètre, la pompe a toujours la même physionomie sonore : un aller-retour, une inspiration et une expiration plus ou moins sonore en fonction de la grosseure de la pompe.

Anonyme

Bicyclette : gonfler un pneu avec la pompe à vélo

DIGIFFECTSFX G4

Mike and Rich

Giant deflating football

REPHLEX CAT 027CD

Kings of Belgium

All about pompeuze part 1

Off Records 900.3106.028

Les Shadoks

Michèle Bokanowski

Trois chambres d’inquiétude Part 1

Trace 028

Georges Aperghis

Machinations : VII

Un Nom à coucher dehors - UNACD

Non Répertorié Au Catalogue (Architecture De L’Air, (Anti Accord Absolu))

Eric Cordier : Vielle à roue, traitements, enregistrement, … conception et organisation

Vincent Legrand : Archet sur Guitare, guitare bass et traitements

Vincent Vivien : Clarinet, Bass Clarinet.

Lionel Thiebaut : Acordéon Diatonique & bombarde

Album : UNACD, Avec, 1990, Sordide Sentimental – SS MCD 003

Marcel Coestier et son orchestre

La pompe à bras

Marianne Melodie 021079

Salvatore Sciarrino

Fra sé - pour violon

Stradivarius STR37057

Kosugi Takehisa

Organic Music (1963)

Entretien : Bjorn Schmelzer

Pour en savoir plus sur l'actualité musicale de Bjorn Schmelzer et de Graindelavoix, cliquez ici !

Thomas Ashwell

Agnus Dei : Missa Avé Maria

Album : The Liberation of the Gothic, Florid polyphony by Thomas Ashwell and John Browne - singing the Virgin “à l’anglaise”

Glossa, 2018

Guillaume de Machaut

Plange regni respublica / Tu qui gregem tuum ducis / Apprehende arma et scutum et exurge (motet)

Pierre de la RuePlorer, gémir, crier / Requiem

Album : Cecus, colors, blindness and mémorial, 2010

Actualités

Retrouvez ici le CD _The Liberation of the Gothic -_Florid polyphony par Thomas Ashwell et John Browne - singing the Virgin “à l’anglaise”, sorti sur le label Glossa en 2018.

Le livre "_Time Regained_, A Warburg Atlas for Early Music" est disponible en anglais sur MER Paper Kunsthalleet

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°84 « Avec un enfant sur les genoux » Wuhan, Chine, Février 2019 (Femme / Wuhan / portrait en chinois et en anglais / s'adressant à un enfant / rires en avalanches)