Entendre / Environnement : Le Grand orchestre des animaux

Sonothèque : Grelots

Le grelot : un son qui réunit à la fois le père Noël, le fou du roi, la danse indienne et la légion étrangère.

W.A. Mozart, « Die Schlittenfahrt » (1791)

Orchestre symphonique de la radio de Baden-Baden, Michael Gielen (direction)

SWR Music [SWR19007CD]

Collage :

Gustav Mahler, Symphonie n° 4 en sol majeur - Bedächtig

Philippe Mion, Si c’était du jour

INA [275 882]

Giacchino Rossini, L’Italienne à Alger - Ouverture (1913)

Wiener Philharmoniker, Claudio Abbado (direction)

Deutsche Grammophon [427331-2]

Edgard Varèse, Ionisation (1929)

Ensemble Asko, Cliff Crego (direction)

Decca [460208-2]

Raymond Murray Schafer, The Crown of Ariadne - "Ariadne Dance"

Judy Loman (harpe et percussions)

Centredisques [CMC-CD 4192]

L’Ocelle Mare, VIII

Ruminance [RUM032]

Gustav Holst, The Perfect Fool op. 39 (1922)

Orchestre symphonique de Londres, André Prévin (direction)

EMI Classics [9 49819 2]

Carl Orff, Carmina Burana (1935) - “Chramer, gip die varwa mir”

Patricia Petibon (soprano), Hans Werner Bunz (ténor), Christian Gerhaher (baryton), Choeur de garçons de Tolz, Choeur de la radio bavaroise, Daniel Harding (direction)

Deutsche Grammophon [477 8778]

Giacinto Scelsi, Pfhat (1974)

Choeur Philharmonique de Cracovie, Orchestre symphonique de la radio de Cracovie, Jürg Wyttenbach

Accord [ACCD 200402]