Energie 3 : L'énergie du geste

Sonothèque : Le halètement

Cette respiration précipitée, entrecoupée de silences brefs dénonçant une angoisse, une crise d’asthme ou, comme ici, la fin d’un sprint.

Halètement d’homme

Digiffects FX l1

Raoul Hausmann

R.L.Q.S. Varié en 3 cascades

Nimrod Sahar

Je suis le vent

Hortus

Colin Roche

Apostille à la robe 3 (sans paroles), pour soprano

Sismal Records SR002

Iannis Xenakis

N’Shima

Mode MODE 53

W.A.Mozart

Concerto pour piano et orchestre n°20 en ré mineur K.466

Madagascar, Antandroy

Chants et Halètements du kokolampo

Philips 468451-2

Ligeti

Aventures

Sony SK 62311

Tanya Tagaq

Snari

Victo CD 121

Pascal Contet

Dance and Songs

Plein Jeu PJDD1

Maarten van Cauwenberghe

We’re pretty fuckin’ far from okay : Pressure

Rotkat

Entretien : Eric Maestri

K. Stockhausen

Kontakte

Pierre-Alexandre Tremblay

unseulmotnesuffitpas III / asinglewordisnotenough3 (invariant)

Eric Maestri

VISIONI, pour ensemble et électronique

Eric Maestri

LA VISIONE DELLE COSE, pour ensemble et électronique

Eric Maestri

ANCORA ANCORA LA NOTTE, trio à cordes

Actualité

Eric Maestri fait parti de l'ensemble /nu/thing

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°63 : « J'aime bien écouter des morceaux de guitare électrique » Epinay-sur-Duclair, mai 2016

(Garçon / France / Sur ma route / Cotcoriko / je sais pas l'faire)