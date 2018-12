Energie 2 : Dans l'instant de l'improvisation

Sonothèque : Le vrombissement

Mot qui déjà à lui seul le son qu’il décrit… Vrombir… Ce “motnomatopée”, un mélange de mot et d’onomatopée, a été utilisé pour la première fois en 1907 par le poète Jean Richepin.

Ambiance sur un chantier de construction

Vrombissement d’une machine / Vrombir Music De Wolfe

Eric la Casa

Calibration - The 30 Recordings In 1 Minute

Swarming 007

Eric La Casa

Plénum - Radio France (Paris XVI) Corridor

Swarming 007

Pierre Henry

Investigations : Vrombissement

Decca 4814516

Windsor Hum

David Lynch et Alan R. Splet

Digah’s Stomp / Lenox avenue blues / Stompin : BOF Eraserhead

Hollywood Edge

Ann Kroeber, Alan R. Splet

Bruit ambiant petite machine vrombir

Hollywood Edge SM002

Jacob Kirkegaard et Philip Jeck

6

Touch Touch Tone 15

Mungo Jerry

In the summertime

Carrere 96698

Mazen Kerbaj

live at High Zero

Stress is Back

Vuvuzela on the Dancefloor

EGT

Tidjan Farma

Rituel d’initiation : Rhombes

Buda Records 92709-2

Xavier Garcia

La rhombe et le peigne

Signature SIG 11029

Entretien : Jean-Sébastien Mariage

Pour en savoir plus sur Jean-Sébastien Mariage et son quintet Hubbubcliquez ici

Extrait du disque Hoop Woop paru en 2001 chez Matchless Recording (Londres).

Enregistré par François Dietz au Centre Culturel André Malraux à Vandoeuvre-les-Nancy le 4 décembre 2001.

Extrait des enregistrements réalisés en mars 2018 au Confort Moderne sur une invitation de Jazz à Poitiers, prise de son par Pierre-Henri Thièbaut, mixage par Augustin Muller

Edition courant 2019

Actualité

Le quintet Hubbub fête ses 20 ans avec une série de concerts :

20 décembre 2018 à l'Instants Chavirés à Montreuil

12 mars 2019 au Fragment à Metz

13 mars 2019 au Muzzix à Lille

14 mars 2019 au Café Oto à Londres

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore de la cabine « le 6 Octobre 2017 à 12h34 »

(Femme / Maison de l'Université de Mont Saint Aignan)