Energie 1 : De l'énergie et de l'objet sonore

Sonothèque : Inspiration

L’inspiration. Le fait de remplir ses poumons avant d’expirer. Alors évidemment, cela concerne principalement les instruments à vent. Mais pas que...

Georges Aperghis

Recitation n°14

Col Legno WWWE 1CD 20270

Vinko Globokar

Res / as / ex / ins-pirer

Harmonia Mundi 1C 065 99 712

Chaya Czernowin

Adiantum capillus-veneris III

Wergo WER73552

Ennio Morricone

La corta notte delle bambole di vetro

EMI General Music

John Oswald

Short Attack

RER Recomended JOCD

Edward Elgar

Salut d’amour op. 12

Decca 417289-2

Ludwig van Beethoven

Quatuor n°15 en La mineur, opus 132 : 2e mouvement

Quatuor Vermeer

Stéphane Borrel

Anthologie du rire : Les Inspirés

Heinz Holliger

Frühling 1

Alpha ALPHA211

Annotations of an autopsy

John Zorn

Litany IV

Tzadik TZ7361

Hildegard Westerkamp

Breathing room

Empreintes Digitales IMED 9604

Pierre Henry

Le voyage : Souffle 2

Philips PHPS 412706-2

Entretien : Julien Malaussena

Pour en savoir plus sur Julien Malaussenacliquez ici

Concerning articulated sound energy, pour flûte, clarinette, percussions, violon, violoncelle (2014)

Ecce ensemble

dir: Jean-philippe Wurtz

Flûte : Keiko Murakami

clarinettte : Szimon Kaça

Percussions : Laszlo Hudacsek

Violon : Diamanda La Berge Dramm

Violoncelle : Serafim Smigelsky

Odd Music (Excerpt) pour 13 Saxophones Alto, 2015 1er Version

"KUG SAX SIPPIA" dirigé par Gerald Preinfalk

Les Ateliers portatifs, pour 2 accordions microtonal (2017)

Duo Xamp (Fanny Vicens / Jean-Etienne Sotty)

A view on Michelle Agnes Ritual pour flûte,clarinette basse, saxophone, piano (2018)

Ensemble L’imaginaire

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°65 : « Je ne sais pas trop faire ça » Epinay-sur-Duclair, mai 2016

(Jeune femme / France / Going to the discothèque / pas particulièrement / excuses-moi)