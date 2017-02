Déconstruction (3) : Destruction

Sonothèque : Chaînes

La chaîne, c'est-a-dire l'entrechoquement, le frottement des anneaux de métal sous l'action d'un geste volontaire. Bien que la chaîne d'acier soit plus associée à un son involontairement déclenché par celui qui la porte, on pourrait même dire subi par celui qui la porte. Prenez le cas du détenu : le son de la chaîne est alors lié à un simple mouvement de jambes et lui rappelle inlassablement son enfermement.

Ed Lewis et groupe de prisonniers, I be so glad when the sun goes down

Atlantic [782496-2/1]

Leos Janacek, De la maison des morts - Prelude

Orchestre Philharmonique de Vienne, Charles Mackerras (direction)

Decca [430375-2]

Tom Waits, Let me get up on it

Island [512580-2]

George Crumb, Star Child : III. Ascensus Potestatum Tenebrarum ; IV. Musica Apocalyptica

George Crumb (cloches, piano, percussions), Ann Crumb (soprano), Orchestre Philharmonique de Varsovie, Thomas Conlin (direction)

Bridge [9095]

Terry Riley, Beat Sutra n°7

Terry Riley (piano préparé)

Stradivarius [STR 33737]

Sima Bina, Allah Mazâré ou Le rêve du printemps

Buda Records [92632-2]

Arnold Schoenberg, Gurrelieder - Troisième partie, chœur : "Gegrusst, O Konig, an Gurres, See Strand"

Chœur de la radio de Leipzig, Chœur de la radio de Berlin, Chœur de Prague, Philharmonie de Dresde, Herbert Kegel (direction)

Brilliant Classics [94724]

Tzotzil de Zinacantan / Musique des Indiens Coras,Procession du Christ captif

Globe Music [GMCD 103]

Diamanda Galas, Exeloume

Album : Saint of the Pit, 1985-86

Jon Leifs, Hekla Op. 52 (1964)

Schola Cantorum, Orchestre symphonique d'Islande, Shao En (direction)

Bis [CD-1030]

Toshio Hosokawa, Voiceless voice in Hiroshima (1989-2001)

Nathalie Stutzmann (contralto), Chœur et Orchestre symphonique de la radio bavaroise, Sylvain Cambreling (direction)

Col Legno [WWE 1CD 20087]

Entretien : Matthieu Saladin

Matthieu Saladin est artiste, musicien, et Maître de conférences en arts sonores à l’université de Paris VIII

The Yardbirds, Stroll On : version jouée dans le film Blow-Up de Michelangelo Antonioni (1966)

Milan Knizak, Broken Music

Sub Rosa [SR 250]

Philip Corner, Piano Activities (interprétation de 1962 par les membres de Fluxus, Festival de Wiesbaden)

Alga Marghen [ALGA042]

The Who, My Generation : version jouée lors de leur intervention dans l’émission télé _The Smothers Brothers Comedy Hou_r, septembre 1967

Christian Marclay, Guitar Drag (1999)

LP Neon Records [Neon002]

GX Jupitter-Larsen, The Grinding Gig (1992)

https://gxjl.bandcamp.com

http://www.jupitter\-larsen.com