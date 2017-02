Déconstruction (2) : De la Noise

Sonothèque : Allumette

Les allumettes. Ces tout petits bouts de bois qui ont pourtant un son si particulier, si caractéristique. Une image sonore de la combustion accélérée ! Un frottement, un craquement, une flamme qui s’allume rapidement dans un crépitement, un decrescendo subit et l’extinction. Pour finir avec un petit bout de bois noir rabougri. Il y a tout un monde sonore dans cette allumette.

Jean-Claude Vannier,L’enfant la mouche et les allumettes

Album : L'enfant assassin des mouches

Jour et Nuit [048]

David Lang, La passion de la petite fille aux allumettes : 'Lights were shining' et 'Patience, Patience'

Album : The little match girl passion

Harmonia Mundi [807496]

Helmut Lachenmann, Das Mädchen Choralvorspiel : 'Oh, Du Frohliche'

Orchestre symphonique de la radio de Baden-Baden

Album : Das madchen mit den schwefelholzern

ECM [476 1283]

Bernard Menez, Allumettes...Allumettes

Album : Sacré soleil

Ouragan [191177-2]

Magnesis, Fred Przubul, Eric Tillerot,L’héritage des mots

Album : Le miroir aux défauts

Magnesis [0594]

Momo Roots, Long Time

Album : Génération reggae ragga

Couleurs Music [3076502]

Cassandra Wilson, Strange Fruit

Album : New Moon Daughter

Blue Note [8371832]

The Cure, Club America

Album : Wild mood swings

Fiction Records [5317932]

Jean-Louis Foulquier, Ne joue pas avec les allumettes

Album : Nous allons faire naître une vie

RCA [49 143]

Jean-Michel Proust, The Blues, god and me

Album : Harlem Nocturne

Black and Blue [899.2]

Pink Floyd, Alan’s Psychedelic Breakfast

Album : Atom Heart Mother

EMI [5099902894027]

Einsturzende Neubauten, Silence is sexy

Album : Silence is sexy

Mute Records [182]

Remember,Remember

Rock action records

Batatinha, Hora da Razao

Album : La mémoire du peuple noir - The Black Way

L'escargot [398]

Entretien : Sarah Benhaïm

France Sauvage,En sortant de mon corps avec une amie

Album : Jeux Vocaux des bords de Dronne

La République des Granges (2015)

Fusiller, Architectures décapitées et amours souterraines

Album : Architectures Décapitées et Amours Souterraines

Populations (2017)

Rompé,Des crânes sympas mais bourrés de merdes

Tanzprocesz (2017)

Tourette,A proximité du murmure

Triangle Records (2016)

Actualités :

http://cral.ehess.fr