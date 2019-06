CRI 5 : Un dernier cri

Sonothèque : Prout

Le pet. Un objet sonore culturellement gênant, mais qui peut tout à fait être transcendé par sa mise en musique. Ou pas. Car il est très difficile de distancier le son du pet de son utilité première : soulager notre bidon.

Anonyme

Faire un pet

Album: Bruitages / Humains

HOLLYWOOD EDGE PE13

Ron Geesin & Roger Waters

Our Song

Album: Music from the body

HARVEST 7925482

Speedranch and Janski-noise

Tuning adjustments

Album: Medical milestones

HOT AIR RELEASE AIRMILE003

Sex Pistols

Emi

Album: Never Mind The Bolloks Here's The Sex Pistols (Deluxe Edition)

UNIVERSAL MUSIC SEXPISD1977

Antonin Artaud

La recherche de la fécalité

Album : Pour en finir avec le jugement de dieu

SIGNATURE SIG 12008/9

Charlus

Elle faisait prout prout

Album : Anthologie de la chanson française enregistrée/ 1900-1920/ Les chansons grivoises

EPM RECORDS VC 100-6

Serge Gainsbourg

Evguenie Sokolov

Album : De Gainsbourg à gainsbarre : Vol 8 : 1979-1980-1981

PHILIPS 838394-2

Scott Walker

Corps De Blah Album : Bish Bosch

4AD CAD3220CD21

Satanicpornocultshop

Puka shells autumn ver

Album : Batofar cherche Tokyo

SONORE SON-17

Runzelstirn and Gurglestock

Stuhlgangblockade (1990)

Mr Bungle

My ass is on fire Album : Mr. Bungle

En 1961, Yoko Ono demandait dans sa Composition pour voix de soprano :

"Hurlez :

1. Contre le vent

2. Contre le mur

3. Contre le ciel"

Brigitte Fontaine

Moi aussi

Album : Brigitte Fontaine

SARAVAH SHL 1034

Junko Hiroshige

Junko Solo Session

John Lennon

Well, well, well

Album : Plastic Ono Band

EMI 5099990650529

Sachiko M et Ami Yoshida

Tears

Jean-Baptiste Favory

Db (David Bowie’s seven lives)

Art BearsFreedom

Collage Don Giovanni Extrait de l'émission du 11 octobre 2014

Mieskuoro Huutajat

Sininen ja valkoinen

Album : H.Y.V.A

BAD VUGUM BAD-44

Jani Christou

Enantiodromia - pour orchestre avec interventions vocales

Album : Jani Christou : Oeuvres orchestrales

EDITION RZ RZ 1013

Suicide

Frankie Teardrop

Album : Suicide

DEMON RECORDS FIEND CD 74

Naked City

The Blade Album : Grand guignol AVANT AVAN 002

Portrait sonore