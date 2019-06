Cri (4) : Un besoin de cri

Sonothèque : Les crayons.

Les crayons. Avec ce doux frottement de la mine sur le papier. Nous avions passé des œuvres à ce sujet il y a 4 ans, mais il y en a tellement…

Anonyme

Carton - écrire dessus avec un stylo

Album : Bruitages : bureau

DIFE FX F2

TM Juke

Pencils for dolphin

Album : Forward

TRU THOUGHTS TRUCD110

Secret Mommy

Daycare

Album : Very Rec

Ache Records ACHE022

Decomposure

Drawing

Javier Torres-Maldonado

Un posible dia : Introspection I (soprano crayons et percussions)

Album : Un posible dia

MUSE EN CIRCUIT ALM 002

Johnson Blind Willie

Dark was the night cold was the ground

Quatuor Kronos

Album : A thousand thoughts

NONESUCH 7559 79557-3

Toog

Le délateur (piano et bruitage)

Album : The prepared public

KARAOKE KALK 97CD

Yuchiro Fujimoto

Without Mabataki

Album : Kinoe

AUDIO DREGS ADR 059

Eminem

Stan Ft. Dido

Album : Stan's mixtape (curtain call bonus disc)

AFTERMATH 0602498890844

Jomi Massage

Writing with a microphone

Album : Aloud

TELESCOPIC PIC 13

Matthew Burtner

(dis)Sensus : Sxape et (dis)Sensus : Dissensus

Album : Noise plays Burtner

INNOVA 871

Entretien : Nicolas Donin

Pour en savoir plus sur l'actualité de Nicolas Donin, cliquez ici !

Maja Solveig Ratjke

Insomnia

Album : Voice

RUNE GRAMMOFONRCD 2028

Philippe Leroux

Voirex : Introduction et Voirex : L'invisible debout- pour voix 6 instruments et dispositif électronique

Album : Philippe Leroux : Voirex Plus loin et M

NOCTURNE NTCD 358

Marta Gentilucci

(On) The Other Side of The Skin – Lullaby (2016) pour soliste, chœur, orchestre électronique

Stéphane Borrel

Anthologie du rire : Les Champions

Bernd Alois Zimmermann

Die Soldaten : Preludio (instrumental)

Album : Bernd Alois Zimmermann : Concerto pour violon

ONDINE ODE13252

Portrait sonore