CRI 3 : Du metal et du cri

Les clés. Le trousseau de clés qui tinte. Pour dire tout simplement que l’on va ouvrir une porte. Utiliser le son d’un trousseau de clés en ouverture d’une oeuvre est finalement très courant. Une manière d’ouvrir sur son univers sonore, une invitation à passer le cap.

Anonyme

Trousseau de clefs : Manipuler

Album : Bruitages / Collection Vintage FX/VB1 : Bruits domestiques

DIFE FX VB1

Ty Segall

Squealer

Album : Emotional Mugger

DRG CITY DC628CD

OrenAmbarchi

Testify / The sound of eleven

Album : Touch Movements

TOUCH FOLIO002

Matmos

Rag For Williams S. Burroughs

Album : The Rose Has Teeth In The Mouth Of A Beast

MATADOR RECORDS OLE 677-2

Chant des prisons tahitiennes

Te Tuoraa l’Oa

Nico Muhly

It Goes WithoutSaying - pour clarinettes violoncelle harmonium et électronique

Album : Speaks Volumes

BEDROOM COMMUNITY HVALUR1

Pierre Jodlowski

Limite Circulaire - pour flûte et musique en support

Album : Cumulative Music

EOLE RECORDS EOR_001

György Ligeti

Continuum – pour clavecin

Album : Scarlatti et Ligeti : Continuum

ALPHA ALPHA399

Marc Ducret

Ruby Rose

Album : Evil Art Contest

RATRECORDS

CiardiIardi Fabio Cifariello

Cara P - mélodrame scénique pour soprano 4 intonarumori objets de scène et instruments électroniques

Album : Musica Futurista CD 5 : W Russolo

CRAMPS RECORDS MM 005

John Zorn

Beuysblock

Album : Sonfs From The Hermetic Theater

TZADIK TZ 7066

Cornelia Parker

BrusheswithFame or Seven Little Frictions

Entretien : David Féron

John Zorn

Litanies IV

Mike Paton : voix

Album : Six Litanies For Heliogabalus

TZADIK TZ 7361

Architects

Hereafter (2018)

Behemoth

Messe Noire (2015)

Album : The Satanist

NUCLEAR BLAST RECORDS NB 3104-2

Meshuggah

Démiurge

Album : Koloss, 2012)

The Ngqoko Women Ensemble

Chant avec harmoniques umngqokolo – iNxanxadi

Album : Afrique du Sud / Le chant des femmes xhosa

VDE-GALLLO VDE CD-879

