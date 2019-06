Cri 2 : Un cri du négatif

Sonothèque

La sirène à bouche. Autrement appelée la sirène Acme, baptisée ainsi par la firme britannique Hudson & co qui la développa en 1895. Cette mini-sirène était conçu au départ pour servir d’avertisseur sonore pour les cyclistes.

Anonyme

Sirène Acme

Iannis Xenakis

Persephassa - Perséphone / Pour ensemble de 6 percussionnistes

Album : Iannis Xenakis : Œuvres pour percussions

Mode - MODE 171/173

Brian Wilson

Mrs. O'leary's Cow

Album : Smile

NONESUCH - 7559-79846-2

John Max McFarland

5 Songs In The Age Of Stupidity (For Percussion And Mezzo-Soprano)

Beach Boys

Heroes and Villains

Album : Golden Greats Beach Boys

EMI - 7467382

Tristan Tzara

L’amiral Cherche une maison à louer

Kumquat

Le mouton ou le café ?

Album : Quick and dirty

Zig Zag Territoires - ZZT080903

Iannis Xenakis

Terretektorh - pour grand orchestre de 88 musiciens répartis dans le public

Album : Iannis Xenakis : Polytope de Montréal Nomos Gamma Persépolis et autres œuvres

Edition - RZ RZ 1015

Per Nørgård

Symphonie n°5

Bob Dylan

Highway 61 Revisited

Album : Highway 61 Revisited

CBS - 4609532

Paul Hindemith

Kammermusik n°1 op. 24a (Finale 1921 - pour 12 instruments solos)

Album : Paul Hindemith : Musique de chambre

Teldec - 3984217732

