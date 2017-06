Coda : Charlemagne Palestine

Sonothèque : Lalala

"Lalala..." Cette façon de fredonner, chanter sans aucune parole, qui semble relativement internationale.

Georges Brassens, Brave Margot

Areski et Brigitte Fontaine, C’est normal

Pink Floyd, Jugband blues

Jacobus Clemens Non Papa, La la maistre pierre

Georges Bizet, La jolie fille de perth de Bizet : air de Ralph

Tom Waits, Reeperbahn

Fantômas, Rosemary’s baby (d’apres Krzysztof Komeda)

Luciano Berio, Folk Songs : Ballo

Les Wampas, C’est facile de se moquer

Collage :

Fugees, Fu-Gee-La

Cali, Elle m’a dit

Naughty Boy, La la la

Charles Trenet, L'âme des poètes

Berurier noir, Vive le feu

Frank Zappa and the Mothers of invention, Take your clothes

Opus, Live is Life

The Delfonics, La la means i love you

Kylie Minogue, Can’t get you out of my head

Électric Bazar Cie, Brest c’est Byzance

Rita Mitsouko, C’est comme ça

Massiel, La, la, la

François de Roubaix, L’homme orchestre - "Les poupons"

Jacques Offenbach, Orphée aux enfers : "La la la Le menuet n'est vraiment si charmant" (Acte II 4ème tableau)

Marc-Antoine Charpentier, Le Mariage forcé : La, la, la, bonjour

Hector Berlioz, Benvenuto Cellini - Acte II - "Tra la la la… Mais qu’ai-je donc ?"

Georges Bizet, Carmen : "Tralalalala"

Wilhelm Stenhammar, Tre körvisor - "Havde jeg"

Entretien : Charlemagne Palestine

, © Sandrine Adass

Charlemagne Palestine, Extrait sonore de l’exposition au MAHJ :

"Remix de Charlemagne Palestine par Charlemagne Palestine"

[Copie privée]

Charlemagne Palestine, Fables from a far away future (avec Janek Schaefer)

Charlemagne Palestine, The Golden Mean (2e partie)

Charlemagne Palestine, Music for big ears

avec Jeffrey Bossin, carilloneur

Charlemagne Palestine, Timbral Assault (album : Godbear)

Charlemagne Palestine, Seven Organism Study (1968)