Champagne : Another Kind of... Concert du Nouvel An

Sonothèque : Le champagne

Du bouchon qui saute aux bulles qui font « pscchhhhtttt ». Des sons de réveillon. Des sons qui disent la fête et la tête qui tourne.

Bouchon de Champagne : sauter, verser, etc.

Music De Wolfe DWSFX/CD008

Chef BERNARD

Champagne : Ecrevisses au vin de Champagne

Vogue LD 642

Zebra

Champagne et Chocolat

Zebramix

Igor Severyanin

Pineapples and Champagne : Overture (1915)

RER RER RAG1ET2

Fernand Deroussen

Champagne Arctique

Oreille Verte OV104-2

Micheline Presle et le Grand Magic Circus

J’aime la Champagne

Ades 11 009

Alexandros Markeas

Dionysos, le vin, le sang : Tout boit ! pour 12 voix et électronique

Amy Winehouse

Fuck me pumps

Island 9865980

Mauricio Kagel

mitternachtstück (1981) : III - Nachtphaläne in der Selene

Ultradig

The Tuning

Brass Band Burgermusik de Lucerne

Homage to the Noble Grape : Champagne

Obrassorecords CD 837

Hans Christian Lumbye

_Champagne-Galop pour orchestre_Orchestre Philharmonique de Vienne

Georges Pretre (direction)

Decca 478 2113

Collage des “pop”

Concert du Nouvel An

Chers écoutants, bienvenus dans ce Concert du Nouvel An du Cri du Patchwork. Des surprises, des invités revenus des morts, des chansons “ons” et des introuvables, une forme de concert idéal où le prétexte à la Bonne Année nous permet d’accueillir ce qui n’aurait jamais pu passer dans le Cri du Patchwork.

Orchestre s’accorder

Jean Marais chante Cocteau

Bonne année

Odéon 8548462

SPIKE JONES

Happy New Year

Rhino Records 71574

Actionaid

Joy to the world (goat edition)

TRADIT

Christmas 1914 - silent night

Sketch SKCH SKE 333043.44

The Plastic people of the Universe

P.F. (happy new year)

Munster Records MR CD 294

Christopher Lee

The Little Drummer Boy

Charlemagne Productions

John Cage

Little Christmas Tree (Five Songs : 1938)

ECM ECM 2268

Woody Phillips

Joy to the world

Gourd Music GM124

George Crumb

Carol of the bells (Little suite for Christmas AD 1979)

Bridge BRIDGE 9028

Micro_Penis

Encore Noël

Doubt Music DOUBT07

Jazzkammer

Happy New Year

Rune Grammofon RCD 2014

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°32 : « Jeune femme au chewing gum », Oissel, décembre 2015.

(Femme / France / La maladie d'amour / un moyen de s'évader / Sur ma route / Chanter c'est pas trop mon … )