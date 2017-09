Brut (4) : Sonic Protest et l'aventure de la musique brute

Sonothèque : Grincements

Le grincement : son que l’on fréquente un peu tous les jours, car omniprésent. Comme une vieille porte qui grince, un parquet qui grince, des dents qui grincent... un son du quotidien.

John Zorn, Beuysblock

Tzadik [TZ 7066]

AMM, Like a cloud hanging in the sky (live 12 juin 1968 - The Crypt)

Matchless Recordings [MRCD05]

David Hudry, The Forgotten City

[Enregistrement Radio France]

Ennio Morricone / Sergio Leone, Il était une fois dans l’ouest (1968)

Eric La Casa, Dans le feuillage du lointain, la clameur d’un bruissement

Herbal Records [1005-2]

Serge Gainsbourg, Les sucettes

Jon The Dog (voix)

Tzadik [TZ 7116]

Trillville, Some Cut

Wale ft. Tiara Thomas, Bad

Atlantic [7567-86901-7]

Jean-Pierre Jeunet / Marc Caro, Delicatessen, scène du lit

Iannis Xenakis, Anaktoria (1969)

Octuor de Paris

Universal Music [4804904]

Jean Dubuffet, Cris d’herbe

Rumpsti Pumsti [NUMMER 13]

Entretien : Franq de Quengo

Écoutes :

Adam Bohman, The Unfortunate Demise Of Sammy Slug

Alavaro, The Tongue

Harry Merry, Sharki Supermachine

Pertti Kurikan Nimipaïvat, Mongoloidi

Reynols, Loh Cuaplo Mesame

André Robillard

Wesley Willis, Chronic Schizophrenia

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°47 : « J'adore la batterie », Ouagadougou, février 2016

(Adolescent / Garçon / Burkina Faso / pleins de bonjours)