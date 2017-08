Brut (1) : Brut de décoffrage

Sonothèque : bicyclette

TU M’, Ladri di biciclette (Project Bicycle)

Ache Records [ACHE025]

Tomorrow, My white bicycle (1968)

Rhino [R2 70326]

Pink Floyd, Bike (1967)

Harvest [50999 9 07736 2 4]

Matthias Kaul, Timpani Ride pour vélo, timbales, berimbau et voix

Hat Hut Records [ART 130]

Frank Zappa, Concerto pour 2 vélos (Steve Allen Show - 4 mars 1963)

Rave Musette, Le vélo de Ginette

RM1

Queen, Bicycle Race

EMI [7460332]

Annie Cordy, Si tu montes sur mon vélo (1971)

Marianne Melodie [826224A]

Andrew Huang (feat. Side Pony Nation), Ma bicyclette

Ge Gan-Ru, Shanghai reminiscences - I. My Childhood : Bicycle Music

Naxos [8570609]

Richard Lerman, Music for Bicycles, Promenade

Helene Sage / Jean-Jacques Birgé, Les sept merveilles du monde

GRRR 2014

Jacob Kirkegaard et Philip Jeck, 7 (album Soaked)

TOUCH TONE 15

Christophe Tarkos, Petite musique des roues de vélo (2001)

Editions Cactus [CD 008]

Django Bates, Is it about a bicycle ?

AH UM [003]

Julos Beaucarne, La révolution passera par le vélo

Libellule [CD 907/2]

Entretien : Antoine Berland

Antoine Berland, Portrait sonore n°38 : « La musique est une chose qui me berce »

Oissel, décembre 2015 (Homme / France / Emeraude / Carmen)

[Copie privée]

Antoine Berland, Portrait sonore n°46 : « La musique c'est la vie »

Ouagadougou, février 2016 (Homme / Burkina Faso / Bleu / Aigu)

[Copie privée]

Antoine Berland, Portrait sonore de la cabine

20 novembre 2016 à 16h06 (Homme / Mont Saint Aignan / Tombe tombe tombe la pluie / Bob Dylan)

Antoine Berland, Mille morceaux (extrait)

Antoine Berland, Orgue, Denis Brély, Basson

Enregistré en public le 9 Mai 2017 à la Maison De L'Université de Mont-Saint-Aignan

[Copie privée]

Antoine Berland, Lasso (extrait)

Orchestre de machines musicales de Denis Brély

enregistré en public le 9 Mai 2017 à la Maison De L'Université de Mont-Saint-Aignan

[Copie privée]

Portrait sonore du 29 Août :

Antoine Berland, Portrait sonore n°60, « Aimer » Sainte-Marguerite, mai 2016

(Femme / France / Mariage / Aimer / Je détonne / En passant par la Lorraine)